Согласно опросу, проведенному неправительственной организацией AfricaLeads, Турция неуклонно развивает положительный имидж в Африке. Этот рост, похоже, происходит за счет Франции, рейтинг которой на континенте падает. Так, в 2019 году Франция заняла пятое место с положительным имиджем в 21%, в 2020 году – шестое с 20%, а в этом году рейтинг опустился до седьмого места с 17%. Напротив, популярность Турции подскочила с 8% в 2020 году до 15% в 2021 году, увеличившись почти в два раза. Это позволило Турции занять восьмое место в рейтинге «Восприятия зарубежных стран».

Турция также находится на четвертом месте в пятерке зарубежных государств (не расположенных на континенте), имеющих лучший имидж среди жителей Северной Африки. Такой популярности Турции способствуют ее участие в крупных экономических и инфраструктурных проектах континента, наращивание военного сотрудничества, торговли и обширная гуманитарная деятельность.

Африканское направление во внешней политике Турции, заложенное еще в 50-ых годах XX века, долгое время не входило в приоритеты Анкары. Лишь в 1998 году турецкими дипломатами был разработан «План действий по Африке», однако его систематическая реализация начинается спустя четыре года, когда к власти в Турции пришла ныне правящая партия Справедливости и Развития.

Именно с 2002 года число турецких посольств в Африке увеличилось с 12 до 42. За период 2002-2020 годов объем торговли Турции с континентом, по данным турецкой госслужбы по статистике, возрос с $4,3 млрд до около $22 млрд. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган посетил 27 африканских стран, некоторые из них – неоднократно (Сенегал, Сомали, Алжир и Южную Африку).

Инвестиции в развитие

В октябре 2020 года президент Эрдоган заявил, что туркам и африканцам «суждено стать партнерами». Он поставил задачу удвоить объем торговли Турции с Африкой и довести его до $ 50 млрд в ближайшие годы, что составляет примерно треть ее нынешней торговли с ЕС.

Достижение этой цели вполне реально, поскольку уже сегодня турецкий экспорт в Африку представлен разнообразной продукцией – от металлургической, химической и пищевой до стройматериалов, текстиля и табака. В свою очередь, Турция импортирует из Африки сельскохозяйственную продукцию, минеральное сырье и кожу.

Укреплению турецкого капитала на африканских рынках способствуют крупные инвестиции. К примеру, как сообщает Hurriyet Daily News, Турция является вторым после Китая инвестором в экономику Эфиопии с объемом капиталовложений в $2,5 млрд. В 2015 году строительная компания Yapı Merkez выиграла крупнейший контракт на строительство эфиопской железной дороги Аваш Велдия, оцениваемой более чем в $1 млрд.

Концентрация на крупных государственных проектах – одна из отличительных черт работы турецкого бизнеса в субхараской Африке (регион южнее Сахары). Так, за счет инвестиций из Турции в Сенегале начато строительство крупного Олимпийского бассейна вместимостью 50 тыс. зрителей и отеля для Четвертых летних юношеских Олимпийских игр, которые пройдут в этой стране в 2022 году. Турция потратила около 50 миллионов долларов на открытие крупнейшего зарубежного военного объекта в Сомали и большой мечети (вместимостью в 6 тыс. человек) в Джибути. На счету турецких компаний строительство электростанций в Мали, Гане, на Мадагаскаре и другие крупные проекты.

Возвращение к жизни Сомали

Наряду с амбициозными экономическими проектами, Анкара серьезно вовлечена в политическую жизнь африканского региона. В Турции проходят форумы и конференции, посвященные Африке. Достижением следует считать членство Нигерии в созданной в 1997 году по инициативе Турции Исламской восьмерке (D-8). На международном уровне Турция регулярно поднимает как проблемы Африки в целом, так и отдельных африканских стран.

К примеру, государство Сомали, где с 1998 года не прекращается гражданская война, стало одним из главных объектов турецкой политики в Африке. Эрдоган был первым за 20 лет зарубежным лидером, посетившим эту страну. Во время своего визита в 2011 году тогдашний премьер-министр заявил: «Происходящая здесь трагедия – это испытание для цивилизации и современных ценностей».

После значительного улучшения ситуации в области безопасности Турция стала одной из первых стран, возобновивших работу своего посольства в этой восточноафриканской стране. А турецкая авиакомпания Turkish Airlines стала первой международной коммерческой авиакомпанией, наладившей регулярные авиарейсы в столицу Могадишо в XXI веке.

При поддержке Турции в Сомали были построены дороги, школы и больницы, а также выделены стипендии на обучение сомалийских студентов. С 2011 года Анкара выделила этой стране гуманитарной помощи на сумму более чем $ 1 млрд. Помимо этого, Турция, имеющая военную базу в Сомали, участвует в восстановлении сомалийской армии, обучает более 10 тыс. местных солдат и офицеров и поставляет вооружение.

Турецкая помощь, по мнению экспертов, практически вернула Сомали на карту мира и вернула мирную жизнь в страну. Такого мнения придерживается директор Центра африканских исследований университета Иненю Исмаил Сойлемез. В интервью BBC он заявил, что целью его страны является установление мира и стабильности в Африке.

«Турция противостоит попыткам неоколониалистов поставить континент в экономическую зависимость. Мы выступаем за то, чтоб африканцы сами занимались решением проблем Африки. Для этого Турция создает равные, деловые и торговые отношения с этими странами», – сказал Сойлемез.

Установлению тесных политических связей с африканскими странами действительно способствовало отсутствие у Турции колониального опыта в Африке.

По словам Али Билгича, изучающего внешнюю политику Турции в университете Лафборо в Великобритании, Анкара оправданно пользуется положительным имиджем в Африке.

«Если вы поговорите с сомалийцами о турках, они скажут вам, что они братья и сестры. И что здесь турки для них, а не ради своей выгоды», – сказал он корреспонденту DW.

Вытеснение Франции

Политический эксперт из испанского университета Наварры Майкл Танчум считает, что бывшие французские колонии ищут в лице Турции альтернативу Франции. По его словам, страны региона не хотят вести торговлю в качестве новой французской или китайской колонии, тогда как Турция предлагает им третий вариант. У Анкары есть преимущества, которыми она умело пользуется, заявил эксперт изданию Financial Time.

Противостояние Турции и Франции в Восточном Средиземноморье и Ливии ранее затронуло тропическую Африку. Еще в 2009 году тогдашний глава МИД Турции Ахмет Давутоглу сказал: «В какую бы африканскую страну не прибывал президент Саркози, подняв голову, он должен видеть турецкий флаг».

Анкара смело бросает вызов многолетнему могущественному французскому влиянию в преимущественно мусульманской Западной Африке. Если с этими странами Францию связывает колониальное прошлое, о котором неудобно говорить, то Турцию – религиозные единство, позволяющее строить отношения с чистого листа.

В интервью «Голос Америки» эксперт Эмре Чалышкан из Оксфордского университета заявил, что приоритетом Анкары является создание стратегического присутствия в Западной Африке.

«Турция взаимодействует с Мали. Ранее (в 2020-ом – прим. ред.) Турция подписала соглашение об обороне с Нигером. Турецкие компании также присматриваются к африканским рынкам, на которых в настоящее время доминируют французские фирмы, что усиливает соперничество между Турцией и Францией», – сказал он.

Медицина, образование, мечети: как действует soft-power в Африке

Усиление присутствия Турции к югу от Сахары, которое Париж рассматривает как традиционную зону своего влияния, происходит и за счет мягкой силы. Турецкая soft-power в Африке становится все более весомым инструментом, охватывая почти все гуманитарные сферы.

В авангарде этой политики выступает организация TİKA (Турецкое агентство сотрудничества и координации), реализующая культурные и социальные проекты; фонд İHH, оказывающий гуманитарную помощь странам, пострадавшим от вооруженных конфликтов и стихийных бедствий; образовательный Фонд Maarif; Институт Юнуса Эмре, популяризующий турецкий язык и культуру; крупнейшая гуманитарная организация Турции Красный Полумесяц и информационное агентство «Анадолу».

Благотворительные организации строят клиники в Нигере, медицинские центры в Гане, Бенине, Сомали (крупный центр, рассчитанный на 6 тысяч пациентов и 100 хирургических операций в месяц). Грандиозным проектом Турции в развитии медицины стала учебно-исследовательская клиника в Судане, рассчитанная на 500 человек.

Турецкие врачи обследовали сотни тысяч жителей Африки и провели десятки операций по удалению катаракты. С помощью турок пробурены водяные скважины для нужд населения, реконструированы административные здания, возведены школы, детские сады больниц, реконструированы и построены мечети.

Для борьбы с пандемией коронавируса Анкара направила в 45 африканских стран около 3,5 миллиона масок и медицинских костюмов для защиты от биологической опасности, 160 000 наборов для тестирования COVID-19.

Общность судеб и задач

Заместитель министра иностранных дел Турции Явуз Селим Кыран в статье для издания «The Africa Reporter» назвал турецкое видение африканской политики «устойчивой и ориентированной на человека». По словам дипломата, в выстраивании диалога с континентом центральную роль играют постулаты морали, осуждение колониализма и миролюбие.

«С 2005 года наша дипломатия использует многосторонний подход, как экономический, так и гуманитарный. Благодаря ее эффективности наблюдается значительный рост наших политических, торговых, культурных связей и связей в области безопасности. В построении связей между нашими народами сыграло участие Турции в Африканском банке развития, наше стратегическое партнерство с Африканским союзом и взаимные визиты на высоком уровне. У Турции есть 42 посольства, но мы поставили перед собой цель открыть дипломатические представительства во всех 54 странах Африки», – отметил замминистра.

В отличие от бывших метрополий, опирающихся в своих отношениях со странами континента на сохранившиеся с колониальных времен связи, Турция широко использует тезис «общности судеб и задач» с Африкой. Хотя европейские государства и другие ведущие державы имеют мощные экономические и политические ресурсы на континенте, сердца африканцев уверенно завоевывает Турция, чья политика основана на искренности, братстве и солидарности.