Партия «Альтернатива для Германии» в российском информационном поле известна своими лестными высказываниями о России. То и дело в приложениях ТАСС или РИА Новости, а также в агрегаторе «Яндекс топ-новости» вылетают в авангард вести с заголовком «в Германии осудили антироссийские санкции» или «в Бундестаге поддержали строительство «Северного потока-2»». Такие новости создаются, как правило, искусственно, как и многие другие. То есть не сами депутаты АдГ специально говорят о пользе партнерства с Россией, хотя они это и так делают при каждом удобном случае, а российские журналисты (включая меня самого) связываются и задают наводящие вопросы. Ничего дурного в этом нет. Это работа журналиста, так делают все.

Симпатии АдГ к России в условиях, когда многие правительства стран ЕС, включая Германию Ангелы Меркель и Францию Эммануэля Макрона, осуждают действия России в Украине и вводят санкции за арест Алексея Навального, и так «режут глаз» федеральным СМИ Германии, и Христианско-демократическому союзу во главе с Меркель. Но правых уже обвиняют не только в работе на интересы Москвы, но и в экстремизме.

На волне кризиса беженцев

3 марта Федеральное ведомство по охране Конституции (Bundesamt für Verfassungsschutz) внесло «Альтернативу для Германии» в список движений, подозреваемых в экстремизме. Это действие дало право ведомству по охране демократического устройства наблюдать за депутатами правой партии, используя прослушку и перехват переписок. Для АдГ это огромный репутационный удар перед приближающимися сентябрьскими выборами в Бундестаг. В самой партии решение BfV назвали «скандалом», способным серьезно навредить ей. Спустя пару дней появилось решение административного суда Кельна, запретившее спецслужбам наблюдать за АдГ. Расценивать ее как подозреваемую в экстремизме было запрещено до судебного решения по иску АдГ.

Многие ассоциируют «Альтернативу для Германии» с кризисом беженцев. Действительно, до него это была малоизвестная фракция, не входившая в Бундестаг. Она основана в 2013 году как политическая сила евроскептиков. В нее входили экономисты и консерваторы, которые разочаровались в курсе мейнстримного правящего блока ХДС/ХСС. Звездным часом АдГ стал момент, когда миллион мигрантов из Сирии, Афганистана, Ирака и стран Африки наводнили Германию. Ее сторонники выступили с резким осуждением «политики открытых дверей», добивались закрытия границ Германии и депортации нелегалов. Надо сказать, их лозунги находили отклик в умах простых немцев. Последовавшие за кризисом беженцев случаи изнасилований в Кельне и других городах, а также одиночные террористические акты в Берлине и Баварии вызвали еще большее недовольство граждан. На всем этом зарабатывала очки «Альтернатива для Германии» и, в конечном счете, партия заняла третье место на выборах в парламент 2017 года.

Что представляет собой «Альтернатива для Германии»?

Партия АдГ по своим взглядам относится к правым националистам. При этом делаем скидку на то, что национализм в Европе все равно находится гораздо левее, чем национализм в Израиле и других странах Ближнего Востока. В то же время для мейнстримных центристов в ФРГ и, тем более, для некоторых социал-демократов и «левых» Альтернатива для Германии – это люди экстремально правых взглядов. Доказательством такой оценки служит опрос Фонда Бертельсмана 2020 года. Согласно ему, порядка 30% сторонников АдГ открыто придерживаются жестко правоэкстремистских взглядов. Примерно столько же думают так же, не показывая свои истинные взгляды.

Со второй категорией я лично имел опыт беседовать. Вообще, в Австрии и Германии внутренне националистически настроенных граждан немало. За вежливым обращением и гостеприимством может стоять весьма сильная ненависть по отношению к представителям восточных национальностей и сторонников ислама. Выражается это не в дискриминации, а в том, пускают ли вас такие люди в свое «комьюнити» или нет. Возвращаясь к исследованию, отметим, что эксперты фонда Бертельсмана давали оценку экстремизму, исходя из таких параметров, как поддержка правой диктатуры, снисходительное отношение к преступлениям НСДАП, нетерпимость к евреям, ксенофобия, шовинизм и социал-дарвинизм.

Падение рейтинга АдГ после карантина

Несмотря на достаточно нестандартные для современной демократической Германии взгляды, партия АдГ достаточно успешна, хотя, надо признать,с наступлением пандемии коронавируса в середине 2020 года и снижением миграционных потоков внутренняя политика ФРГ переместила акцент на экономику и вопросы здравоохранения. Тем не менее, АдГ до сих пор представлена во всех 16 федеральных землях Германии. В восточных областях она набрала более 20 процентов голосов. На общефедеральном уровне это третья фракция в Бундестаге и вторая крупнейшая по представительству в парламенте оппозиционная фракция.

По своим взглядам АдГ резко контрастирует со всеми партиями в Бундестаге, едва ли можно представить, что какая-то партия пойдет с ними на коалиционный договор. Есть отдельные примеры совпадения интересов наиболее правоориентированных членов ХДС/ХСС c АдГ. Так, в феврале 2020 года депутаты этих двух фракций совместно проголосовали за кандидата от свободных демократов Томаса Кеммериха на выборах в Тюрингии. Тогда высшее руководство ХДС во главе с Ангелой Меркель потребовало отменить итоги выборов.

Это единичные случаи, и если не произойдет ничего катастрофического, как, например наводнения Германии 10 миллионами мигрантов, то старожилы ХДС/ХСС не позволят создать союз с националистами. СДПГ, «Левые», «Зеленые» и другие интернационалисты – тем более. Единственные, кто смог бы союзничать с АдГ, – это Свободная демократическая партия Германии (СвДП), но на последних парламентских выборах за них проголосовали 10% избирателей. Совместно с АдГ они в лучшем случае набирают около 22-23%.

АдГ не угрожает конституционному строю

В обозримой перспективе АдГ не будет представлять сколько-нибудь серьезной угрозы для страны. Поддержка фракции в феврале оценивалась в районе 10%. Так что на сентябрьских выборах ей придется постараться, чтобы прыгнуть выше головы. Нападки на АдГ связаны не только с рисками потенциальной гражданской войны между немцами-националистами и мигрантами-мусульманами, которых с каждым днем становится все больше и больше, но и в том числе со страхами допущения через эту партию влияния России на немецкую общественность. Лидеры АдГ до пандемии были постоянными гостями в Москве. Среди наиболее известных депутат Петр Быстров, сопредседатель партии Йорг Мойтен, один из лидеров партии Александр Гауланд. Последние визиты делегаций от АдГ в Россию состоялись в декабре 2020 года и марте 2021 года.

Подводя итоги, можно предположить, что достаточно ограниченное влияние АдГ на политическую ситуацию в Германии станет достаточным основанием, чтобы не ставить ее под постоянное наблюдение спецслужб. Если это все же произойдет, то это станет ошибкой правительства ФРГ. На фоне скандала и «гонений» АдГ сможет позиционировать себя в роли жертвы и стать еще популярнее. И чем ближе к выборам 26 сентября, тем более острожными нужно быть преемникам уходящей со своего поста Ангелы Меркель. АдГ не станет в любом случае победителем, но может отобрать так нужные голоса у ХДС и СДПГ, из-за чего партии Меркель придется выбирать между тем, чтобы составить правительство меньшинства или собрать пеструю коалицию с оппозицией.