Около десяти европейских государств выразили готовность направить свои войска на территорию Украины после завершения полномасштабного конфликта с Россией. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, 19 августа европейские чиновники обсуждали возможность ввода британских и французских военных в рамках мирного урегулирования, включая численность контингентов и места их размещения.

В Лондоне заявили, что в ближайшее время представители оборонных ведомств европейских стран проведут встречу с американскими коллегами для выработки «надежных гарантий безопасности» и подготовки к возможному развертыванию сил обеспечения безопасности после прекращения боевых действий.

Как уточняют источники Bloomberg, первый этап пакета мер поддержки предполагает усиление ВСУ за счет обучения украинских военнослужащих и пополнения личного состава. Этой задачей займется многонациональная группа, основу которой составят европейские военные. В частности, Великобритания и Франция намерены направить в Украину сотни солдат, которых разместят вдали от линии фронта.

Кроме того, план предусматривает участие США, которое, по информации агентства, может включать обмен разведданными, контроль за границами, поставки вооружений и, возможно, систем противовоздушной обороны.