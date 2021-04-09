Консультационный центр «Гражданское мужество и борьба с расизмом» (ZARA) сообщил о более чем 3039 инцидентах расистского характера за 2020 год в Австрии. Это на треть больше, чем в 2019 году, говорится в отчете организации, на который обращает внимание TRT Deutsch.

При этом количество ксенофобских настроений в Сети в прошлом году увеличилось вдвое по сравнению с предыдущим годом. Почти треть из них уголовно наказуема, пишет издание. Из-за пандемии жизнь в большей степени переместилась в интернет, и проявления расизма легче отслеживать в сети.

По словам управляющего директора ZARA Кэролайн Кершбаумер, в 2020 году проявления расизма и ненависти имели большие масштабы в социальных сетях. «Это создает осведомленность и приводит к тому, что мы больше смотрим, больше слушаем, а также больше сообщаем. Делая расизм прозрачным, мы также делаем его более воинственным», – отметила она.

Согласно исследованию, четверть всех сообщений расистского характера были явно направлены против темнокожих. «В то время, когда жизнь почти всегда проходит между жилым и рабочим пространством, особенно недопустимо и еще раз показывает, что меры против расизма нельзя откладывать, особенно во время кризиса», – подчеркнул руководитель консультационного центра ZARA Дилбер Дикме.

Многие мусульмане, по его словам, боятся выходить на улицу. Властям Австрии срочно необходим план действий против дискриминации меньшинств. По мнению руководства ZARA, меры должны в равной мере должны касаться всех форм расизма.

В конце марта в Нидерландах начали расследование скандальной переписки сотрудников полиции города Роттердама, содержащую пропаганду расизма и ксенофобии. По информации местных СМИ, один из полицейских в переписке в WhatsApp использовал выражение «на одного турка стало меньше» применительно к убийству 16-летней турчанки Хумейры Э., которое произошло в 2018 году.

Следствие выяснило, что сотрудники сил правопорядка неоднократно допускали оскорбления в отношении представителей нацменьшинств и религиозных общин.

Шеф полиции Роттердама Фред Вестербеке осудил позицию полицейских, назвал ее «унизительной». По его словам, расследование в отношении сотрудников в настоящее время продолжается.

Мусульмане в Нидерландах, обеспокоенные участившимися исламофобскими нападениями в стране в последние годы, призвали голландское правительство принять меры безопасности по всей стране.