Пандемия коронавируса сильно повлияла на образ жизни людей во всем мире, в частности, ограничив социализацию и практически полностью перекрыв доступ к сфере развлечений. Но, как оказалось, не все готовы отказывать себе в удовольствиях. Так, в Москве на днях столичные полицейские обнаружили в элитном жилом комплексе на Мосфильмовской улице подпольный ночной клуб, пишут «Известия».

По данным издания, выехавшие на место по жалобам соседей сотрудники правоохранительных органов изъяли у гостей различные наркотики, а развлекали собравшихся дорогие проститутки. «Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции обнаружили около 50 человек в возрасте от 19 до 30 лет. В помещении играла громкая музыка, на столах имелись спиртные напитки», – говорится в официальном сообщении столичного ГУ МВД.

Кроме того, служебная собака нашла пять свертков с порошкообразным веществом белого цвета. Проведенная экспертиза показала, что это сильнодействующий наркотик. На столах также были обнаружены следы мефедрона и других психоактивных веществ. Несколько молодых людей были доставлены в медучреждения для освидетельствования, другие посетители «клуба» отказались от его прохождения.

«Трудность пресечения деятельности подобных притонов в том, что юридически они являются частными квартирами, неприкосновенность которых защищена Конституцией. Таким образом, попасть за двери с охранниками полиция может лишь с разрешения суда или в случае, когда действия находящихся в квартире прямо нарушают закон», – пишет издание.

Вместе с тем, в частном многоквартирном доме запрещено размещать предприятия с музыкальным сопровождением, в том числе дискотеки, танцевальные студии и театры. При обнаружении таких заведений они подлежат закрытию, а собственник облагается штрафом в размере до 10 тысяч рублей.