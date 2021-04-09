КУЛЬТУРА
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Ночные клубы в Москве переехали в элитные многоэтажки
«Золотая молодежь» столицы все чаще устраивает вечеринки с наркотиками и девушками по вызову в жилом секторе из-за пандемии. Один из последних случаев: правоохранители обнаружили в квартире элитного ЖК около 50 человек с различными наркотиками
Ночные клубы в Москве переехали в элитные многоэтажки
Фото: РИА "Новости" / Others
9 апреля 2021 г.

Пандемия коронавируса сильно повлияла на образ жизни людей во всем мире, в частности, ограничив социализацию и практически полностью перекрыв доступ к сфере развлечений. Но, как оказалось, не все готовы отказывать себе в удовольствиях. Так, в Москве на днях столичные полицейские обнаружили в элитном жилом комплексе на Мосфильмовской улице подпольный ночной клуб, пишут «Известия».

По данным издания, выехавшие на место по жалобам соседей сотрудники правоохранительных органов изъяли у гостей различные наркотики, а развлекали собравшихся дорогие проститутки. «Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции обнаружили около 50 человек в возрасте от 19 до 30 лет. В помещении играла громкая музыка, на столах имелись спиртные напитки», – говорится в официальном сообщении столичного ГУ МВД.

Кроме того, служебная собака нашла пять свертков с порошкообразным веществом белого цвета. Проведенная экспертиза показала, что это сильнодействующий наркотик. На столах также были обнаружены следы мефедрона и других психоактивных веществ. Несколько молодых людей были доставлены в медучреждения для освидетельствования, другие посетители «клуба» отказались от его прохождения.

«Трудность пресечения деятельности подобных притонов в том, что юридически они являются частными квартирами, неприкосновенность которых защищена Конституцией. Таким образом, попасть за двери с охранниками полиция может лишь с разрешения суда или в случае, когда действия находящихся в квартире прямо нарушают закон», – пишет издание.

Вместе с тем, в частном многоквартирном доме запрещено размещать предприятия с музыкальным сопровождением, в том числе дискотеки, танцевальные студии и театры. При обнаружении таких заведений они подлежат закрытию, а собственник облагается штрафом в размере до 10 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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