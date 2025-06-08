Илон Маск и министр финансов США Скот Бессент подрались в коридоре Белого дома после встречи с Дональдом Трампом 17 апреля. Об этом сообщил Washington Post со ссылкой на Стива Бэннона. По его словам, конфликт вспыхнул на почве несогласия по поводу назначения нового главы Налоговой службы. Президент поддержал кандидатуру, предложенную Бессентом, а Маск обвинил его в «трате триллионов».

После словесной перепалки Маск ударил Бессента плечом, а тот ответил ударом кулаком. Потасовку разнимали сотрудники администрации у кабинета советника по нацбезопасности. Трампу позже сообщили о драке, на что он отреагировал: «Это уже перебор».

О конфликте также сообщал Axios — собеседники издания описывали стычку как «рестлинг WWE». Маск, по их данным, на протяжении месяцев пытался убедить Трампа назначить его главой Минфина, но проиграл Бессенту.

Позже Маск раскритиковал налоговый план Трампа, назвав его «омерзительным», и напомнил, что без него Трамп «проиграл бы выборы». В ответ президент предложил сэкономить на субсидиях для компаний Маска. После этого бизнесмен написал в X, что Трамп якобы связан с делом Эпштейна, но вскоре удалил пост. Трамп заявил, что Маск «сошел с ума».