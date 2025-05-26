Президент Франции Эммануэль Макрон и его жена Бриджит попали на видео в момент конфликта при выходе из самолета в аэропорту Ханоя во Вьетнаме. Кадры, снятые Associated Press, показывают, как первая леди Франции слегка ударяет или толкает мужа в лицо сразу после открытия дверей самолета.

На записи видно, как удивленный Макрон поворачивается к встречающей делегации и машет рукой. Перед спуском по трапу он предлагает жене руку, но она отказывается.

Офис президента сначала назвал видео фейковой новостью, но затем изменил позицию. Помощник главы государства, попросивший не называть его имени, преуменьшил инцидент, объяснив происходящее как «пререкания» супругов и «выпускание пара в последний раз перед началом поездки».

Видео быстро стало вирусным в социальных сетях, особенно среди критиков Макрона. Советники президента обвинили пророссийские СМИ в раздувании скандала, заявив, что кадры «достаточны для запуска конспирологических теорий».

Инцидент произошел в начале пятидневного турне Макронов по Азии, которое включает посещение Вьетнама, Индонезии и Сингапура.

В последние недели Елисейский дворец усилил борьбу с фейковыми новостями и дезинформацией в интернете, что может объяснить первоначальную реакцию на публикацию видео.