Россия ограничивает регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией на период с 15 апреля по 1 июня, сообщила 12 апреля вице-премьер РФ Татьяна Голикова. На этот период туроператорам рекомендовано приостановить продажу туров из РФ в Турецкую Республику.

Голикова пояснила, что будут отменены все чартерные рейсы, а также регулярные. Исключение коснется двух рейсов в неделю по маршруту Стамбул – Москва и в обратном направлении и вывозных рейсов.

По ее словам, у россиян, которые сейчас находятся в Турции (по данным туроператоров, сейчас в стране около 30 тысяч человек), будет возможность продолжить отдых или вернуться чартерами. Кроме того, авиаперевозчики продолжат осуществлять рейсы, необходимые для участия акционерного общества «Концерн Титан-2» в строительстве атомной электростанции «Аккую».

«Если ситуация в Турции стабилизируется, россиян оперативно уведомят, чтобы они могли снова покупать туры», – указала вице-премьер РФ.

Ростуризму поручено принять пакет мер для помощи туристам, купившим туры в Турцию, включая финансовую поддержку. На период с 15 апреля по 31 мая туры в Турцию забронировали более 500 тыс. россиян, сообщает ТАСС со ссылкой на Ассоциация туроператоров.

Аналогичный запрет на полтора месяца наложен на полеты в Танзанию.

Ранее о решении России приостановить авиасообщение с Турцией сообщалоРБК со ссылкой на источник в одной из авиакомпаний, а также федерального чиновника. При этом отмечалось, что эвакуировать российских туристов из страны не будут – вместо этого будет организован их плановый вывоз.