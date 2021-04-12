В американском городе Бруклин-Сентер в Миннесоте начались массовые акции протеста после того, как в воскресенье сотрудник полиции застрелил темнокожего молодого человека Даунте Райта, пишет газета Star Tribune.

По данным издания, инцидент произошел после того, как полицейские остановили автомобиль 20-летнего Райта из-за нарушения правил дорожного движения. Они выяснили, что ранее был выдан ордер на арест молодого человека, однако по какой именно причине, не уточняется. Райт не подчинился требованиям правоохранителей, которые попытались его задержать, и сел обратно в свою машину.

После этого один из полицейских выстрелил в него. Автомобиль Райта проехал еще несколько улиц и врезался в другую машину. Юноше пытались оказать медицинскую помощь, однако он умер на месте. По словам очевидцев, когда правоохранители вытащили Райта из машины, он был весь в крови. Кроме того, с ним в машине находилась девушка. После происшествия ее госпитализировали с незначительными травмами.

Спустя некоторое время после происшествия возле здания полицейского управления города собрались около 500 человек.

Они отказались разойтись по требованию полиции, скандировали имя Райта и взбирались на вывеску штаб-квартиры полиции, которую к тому времени покрыли граффити. Незадолго до полуночи в город прибыли войска Национальной гвардии.

В то же время еще 200 человек пришли к тому месту, где умер Райт. Они оставили на месте происшествия зажженные свечи и написали мелом на асфальте слова поддержки. Однако некоторые повредили два полицейских автомобиля.

Позже в городе произошли столкновения протестующих с полицейскими. В городе зафиксированы случаи вандализма: сообщается, что мародеры напали на местный Walmart и близлежащий торговый центр. Для разгона демонстрантов правоохранителям пришлось применить резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Губернатор Миннесоты Тим Уолц написал в Twitter, что он «внимательно следит за ситуацией» и «молится за семью Даунте Райта – еще одного черного человека, чью жизнь забрали сотрудники правоохранительных органов». Мэр Бруклин-Сентера Майк Эллиотт также призвал протестующих сохранять миролюбие.

События в Бруклин-Сентера произошли на фоне резонансного судебного процесса над экс-полицейским Дереком Шовином в Миннеаполисе. Его обвиняют в непреднамеренном убийстве при задержании темнокожего американца Джорджа Флойда 25 мая 2020 года.

Шовин применил удушающий прием и в течение 3 минут 27 секунд прижимал Флойда коленом к земле, пока тот говорил «Я не могу дышать». Мужчина скончался от нехватки кислорода.

Убийство Джорджа Флойда положило начало движению Black Lives Matter, в рамках которого в США и других странах мира прошли протестные акции.