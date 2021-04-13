Российская академия наук (РАН) готова потратить ₽11,36 миллиона на трансферный сервис для своего президента Александра Сергеева, пишут «Открытые медиа» со ссылкой на портал госзакупок.

Столь высокая сумма предложена на основе коммерческих предложений, поступивших от потенциальных подрядчиков, сообщил начальник отдела инженерных сетей и коммуникаций управделами РАН Алексей Бодяев. По его словам, она «включает все: зарплату водителю, техническое обслуживание автомобиля, стоимость бензина».

Всего в поездках Сергеев проведет до 8456 часов, час автотранспортного обслуживания академика оценивается приблизительно в 1340 рублей.

Согласно техзаданию, подрядчик должен предоставить автомобиль представительского класса со спецсигналами и спецсвязью «Кавказ». Машина должна быть доступна главе РАН 14 часов в сутки. Водитель Сергеева должен владеть навыками «вождения в экстремальных условиях» и уметь оказывать первую помощь.

В документации аукциона указано, что источником финансирования станут средства бюджетного учреждения. Срок действия договора – с 6 мая 2021 года по 30 декабря 2022 года.

Специального автомобиля для президента в собственности академии нет, рассказал Бодяев. Он затруднился ответить, проводили ли в РАН расчеты, насколько покупка автомобиля для главного академика могла бы уменьшить или, наоборот, увеличить затраты организации на автотранспортные услуги.

В 2017 году после вступления в должность президента Александр Сергеев рассказал о своей первой поездке на машине со спецсигналами. «Ощущения, вы знаете, пробка была на третьем кольце. Я не привык ездить с мигалками, но, я понимаю, по Москве никак не обойдешься без мигалок, к сожалению», – цитируют академика РИА «Новости».