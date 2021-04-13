31 марта по инициативе Казахстана состоялся Седьмой неформальный саммит лидеров Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ). В Совет сотрудничества на данный момент входят Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Азербайджан и Турция. Хотя встреча проходила в формате видеоконференции, это не уменьшило важность принятых там решений, одним из которых стало превращение Тюркского совета в Организацию тюркских государств.

Великие тюрки

Первоначально встречу глав тюркских государств планировалось провести в одном из древнейших городов Казахстана с довольно символическим названием–Туркестан. Запланирована она была на осень 2020 года. Однако из-за пандемии коронавируса город не смог принять саммит, и встречу решили перенести на другое время. Зато президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил создать в Туркестанском регионе «Специальную экономическую зону», объединяющую тюркские страны. По его словам, увеличение товарооборота ­–одна из главных задач стран-членов ССТГ.

В своем выступлении Токаев призвал ускорить работу по созданию Тюркского инвестиционно-интеграционного фонда–первого совместного финансового учреждения государств ССТГ. Штаб-квартиру Фонда он предложил разместить в казахской столице.Еще одной инициативой Токаева стал образовательный фонд «Великие тюрки».

Фонд должен будет координировать взаимодействие между университетами по вопросам академической мобильности, стажировок, повышения квалификации. Казахстан готов выделить 50 грантов для обучения молодежи братских стран по программе бакалавриата в Международном казахско-турецком университете имени Ходжи Ахмеда Ясауи.

Став по праву главным ньюсмейкером саммита, Касым-Жомарт Токаев назвал требованием времени трансформировать Совет сотрудничества тюркоязычных государств в полноценную организацию. «Для всех очевидно, что значение тюркского мира в современной международной политике возросло. Мы должны высказывать свою позицию по региональным и глобальным вопросам. И наш голос должен быть сильным и ясным», – отметилон.

Сила тюркской цивилизации

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров поддержал предложение Токаева и выступил за переименование Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Организацию тюркских государств. По его словам, это положительно скажется на укреплении ее позиций на международной арене и будет способствовать ее расширению.

Также Жапаров вместе с узбекским лидером Шавкатом Мирзиёевым одобрил идею Казахстана создать Тюркский инвестиционный фонд. Ташкент предложил также создать Банк развития Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

Два лидера Центральной Азии подчеркнули важность использования транспортно-транзитного потенциала региона и развития туризма. Жапаров предложил разработать туристическую карту тюркского мира, чтоб показать исторические и архитектурные памятники, а также традицию и культуру тюркской цивилизации. «Сила в нашем духе, в нашей богатой культуре и историческом наследии», – сказал он участникам саммита.

Тюркское наследие Карабаха

Президенты Азербайджана и Турции на неформальном саммите говорили о победе в Карабахе. Ильхам Алиев выразил признательность Тюркскому совету, который через день после начала Второй Карабахской войны поддержал Баку. «Мы выполнили свою историческую миссию, уничтожили армянский фашизм», – подчеркнул он.

При этом особую роль для Азербайджана играла политическая и моральная поддержка Турции. По словам Алиева, она позволила его стране успешно провести контрнаступательную операцию и не дать посторонним силам вмешаться в конфликт.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал 44-дневную войну Азербайджана с Арменией героической борьбой этого народа, положившей конец 30-летней оккупации Карабаха.

Он отметил, что Турция будет и впредь рядом с Азербайджаном в процессе восстановления и сохранения тюркского наследия в Карабахе. Эрдоган пообещал, что после Ураза-байрама (праздника по случаю завершения поста в месяц Рамадан) он посетит с Ильхамом Алиевым освобожденный в Нагорном Карабахе город Шуша.

Азербайджанский лидер, который назвал присоединение азербайджанского Зангезура к Армении в 1920 году расчленением тюркского мира, рассказал о новых перспективах развития этого региона. После победы Азербайджана в Карабахе Ереван согласился на то, чтоб через Зангезур проходили транспортные и коммуникационные сообщения. Этот коридор, по словам Алиева, открывает новые возможности для его страны и Тюркского мира в целом.

Декларация Тюркского совета

По итогам саммита лидеры Тюркского совета подписали декларацию, состоящую из четырех пунктов:

– первый пункт относится к победе Азербайджана в 44-дневной войне в Карабахе и четкой позиции всех глав государств в вопросе прекращения оккупации

– второй пункт затрагивает развитие туризма и торговой сети в Туркестане. Этот город объявлен одной из духовных столиц тюркского мира, также достигнута договоренность о присвоении в будущем подобного статуса и другим городам

– третий пункт посвящен решению Тюркского совета изменить свое название и упрочить структуру организации. Окончательное название будет подготовлено к 8-му саммиту, который пройдет 12 ноября 2021 года в Турции

– четвертый пункт касается важных исторических личностей тюркского мира, в память о которых будут проводиться совместные программы и мероприятия.

Турецкое возвращение в Центральную Азию

Американский аналитический центр The Jamestown Foundation отмечает, что с победой Азербайджана в Карабахе Турция расширяет свое влияние на тюркские государства Центральной Азии. Анкара уже добилась своего рода прорыва, когда Азербайджан и Туркменистан отказались спорить по поводу нефтегазовых месторождений на Каспии и в марте этого года договорились об их совместном использовании.

В статье Королевского Объединенного института оборонных исследований «Турецкое возвращение в Среднюю Азию» отмечается, что успех турецкого вооружения в Карабахе стал хорошей возможностью для его экспорта в центральноазиатские страны. Особый интерес он вызвал у узбекского правительства. В ходе своего турне по Узбекистану, Туркменистану и Кыргызстану министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара работает с Узбекистаном и над соглашением о преференциальной торговле, а также договором о свободной торговле.

«Расширение деятельности Турции в Центральной Азии также продиктовано ее потребностями в энергии. Хотя в 2020 году Анкара объявила о крупных находках газа в Черном море, страна по-прежнему в значительной степени зависит от внешних поставок энергии. Следовательно, поиск новых источников энергии и устранения российской и иранской монополий на коридоры транспортировки энергоносителей является главной геополитической проблемой для Турции в регионе», – отмечают эксперты британского RUSI.

О растущей интеграции тюркских государств говорится и в статье информационно-аналитического ресурса Eurasianet.Там отмечается, что в феврале этого года Турция подписала с Азербайджаном Соглашение о преференциальной торговле, и тем самым предоставила Азербайджану режим наибольшего благоприятствования (режим наиболее благоприятствуемой нации). Как известно, граждане двух стран с 1 апреля могут пересекать границу на основании общегражданского паспорта или биометрического удостоверения личности.

Интеграция нового уровня

Усиление интеграции тюркских стран не может не притягивать в ее ряды другие государства. В Тюркском совете ожидают присоединения не только Туркменистана, но и Венгрии – родины тюрок-гуннов. Два государства уже имеют статус страны-наблюдателя, а благодаря открытию в Будапеште в 2019 году представительства Тюркского совета его флаг уже развевается в Европе.

На саммите 31 марта не забыли и о турках-киприотах, которые являются неотъемлемой частью тюркского мира. Как известно, их родина–Турецкая Республика Северного Кипра,– до сих признана лишь Турцией. Небольшое государство на протяжении многих десятилетий сталкивается с экономическим эмбарго. Президент Эрдоган призвал совместными усилиями тюркоязычных государств внести вклад в защиту интересов турок-киприотов.

Тюркский мир, объединяющий разные страны и континенты, насчитывает на сегодняшний день более 170 миллионов человек. С распадом СССР и появлением пяти тюркских государств был запущен процесс их интеграции.

За эти годы тюркские государства создали Тюркскую Парламентскую Ассамблею (ТюркПА), Международную организацию тюркской культуры (ТЮРКСОЙ), Фонд тюркской культуры и наследия, Тюркскую академию и пр. Тем не менее, с планируемым созданием Организации тюркских государств в ноябре 2021 года интеграция в рамках тюркского мира выйдет на новый уровень. Это новое объединение будет основано на культурной и языковой общности народов и принципах братства и солидарности.