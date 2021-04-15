«Канал Стамбул станет творением, которое утвердит независимость и суверенитет Турции», – заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в Президентской национальной библиотеке в Анкаре.

Глава государства подчеркнул, что проект канала Стамбул не имеет никакого отношения к конвенции Монтрё. Он призван придать Анкаре ощущение спокойствия и комфорта. Запуск канала внесет важный вклад в процветание мегаполиса, а экологическая ситуация в проливе Босфор улучшится, сказал президент.

По словам Эрдогана, искусственная водная артерия между Черным и Мраморным морями обеспечит полную безопасность судоходства.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сегодня также заверил, что «ни Россия, ни какая-либо другая страны не должна беспокоиться по этому поводу». «Мы неукоснительно выполняем требования конвенции», – подчеркнул он. Министр напомнил, что конвенция регулирует условия нахождения кораблей нечерноморских стран в Черном море вне зависимости от того, каким образом они туда прошли.

Предполагается, что водный путь сможет пропускать около 160 судов в день, включая танкеры дедвейтом до 300 тысяч тонн. По маршруту новой морской артерии, которая свяжет Черное и Мраморное море, планируется построить 10 мостов, а у ее берегов будет заложен район с численностью населения в 500 тысяч человек.

Через Босфор, который имеет допустимую пропускную способность в 25 тысяч судов в год, в настоящее время следуют около 40-42 тысячи судов в год (110-115 в день). Для того, чтобы пройти через пролив, судам приходится ждать около недели.

Проект строительства новой морской артерии в обход Босфора станет крупнейшей инфраструктурной инициативой в истории Турции.

Конвенция Монтрё 1936 года предусматривает свободный проход торговых судов через проливы Босфор и Дарданеллы. Таким образом, им не приходится платить за транзит через турецкую территорию. Также соглашение ограничивает прохождение из Средиземного моря в Черное военных кораблей.