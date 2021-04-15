Департамент здравоохранения Москвы выделил 41 млн рублей на приобретение 200 тысяч нагрудных значков «За мужество и доблесть в борьбе с COVID-19». Соответствующий тендер обнаружили журналисты «МБХ медиа» на портале госзакупок.

Таким образом, мэрия готова заплатить поставщику до 205 рублей за каждый значок. Источник финансирования закупки – городской бюджет. Заявки на участие в аукционе мэрия принимает до 22 апреля, а исполнить задание нужно до 20 июня.

По условиям заявки, нагрудный знак должен быть выполнен в виде круга золотистого цвета, говорится в техзадании. На знаке должны быть расположены золотые рельефные изображения змеи и чаши с лавровым венком, а также «стилизованного земного шара». По окружности проходит надпись золотыми буквами «За мужество и доблесть в борьбе с COVID-19 МОСКВА 2020−2021».

Количество значков, которые закупает мэрия, превышает количество медработников в столице, указывают «Открытые медиа». Всего в медучреждениях Москвы в первом полугодии 2020 года работало только 160 200 человек, сообщал ранее портал «Медвестник», проанализировавший статистику Росстата о численности медицинских работников с высшим и средним специальным медицинским образованием.

Значками будут награждать медицинских и других работников учреждений департамента здравоохранения Москвы и медицинских организаций различного ведомственного подчинения. Кроме того, ими будут награждать волонтеров, студентов-практикантов и добровольцев, привлеченных к борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

В июне 2020 года президент РФ учредил памятную медаль за вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе», запущенную в период борьбы с коронавирусом. Соответствующее распоряжение было опубликовано на интернет-портале правовой информации.

«Учредить памятную медаль «За бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе», – отмечалось в документе. Также было указано, что на изготовление памятных медалей Управлению делами президента из резервного фонда главы государства должно было выделить 29,9 млн руб. На эти деньги также планировалось закупить капсулы и футляры для медалей и грамоты к ним.