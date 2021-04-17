ВМС Турции являются сильнейшими военно-морскими силами в регионе, пришли к выводу в недавнем докладе специалисты израильского Исследовательского центра морской политики и стратегии Университета Хайфы.

В ежегодной оценке баланса сил эксперты рекомендовали израильскому правительству серьезно подумать о военном потенциале, которым уже обладает Анкара для решения задач в ближней и дальней морских зонах.

В состав флота до конца текущего года должен быть введен крупнейший в истории турецких ВМС универсальный десантный корабль (УДК) TCG Anadolu для решения экспедиционных задач, при этом Турция может гарантированно обеспечить его прикрытие имеющимися эскортными кораблями.

Специалисты обращают внимание, что новый УДК предоставит Турции беспрецедентные возможности для проведения операций как в Черном море, так и в районе Восточного Средиземноморья. Также Анкара сейчас активно модернизирует свой подводный флот: в ближайшие годы – до 2027-го – должно быть построено шесть субмарин типа Reis по модернизированному проекту Type 214TN с анаэробными силовыми установками.

Ожидается, что после Турция сосредоточится на строительстве субмарин на базе проекта Type 209, и тем самым Анкара получит весомое преимущество перед Тель-Авивом с точки зрения средств подплава.

Кроме того, Турция располагает достаточным количеством верфей для пополнения надводного флота и модернизации уже имеющихся кораблей. «Турция производит собственное вооружение и военную технику, в том числе крылатые ракеты с радиусом поражения в сотни километров. В целом, Анкара переходит к самостоятельному производству военно-морских активов и полагается на немецкий опыт при строительстве подводных лодок и других кораблей и вспомогательных судов», – отмечают эксперты Исследовательского центра морской политики и стратегии Университета Хайфы.

Так, сейчас идет активное строительство патрульных катеров, фрегатов и корветов, которые будут нести новейшие крылатые ракеты «Атмака» (Atmaca), разработанные национальной промышленностью для поражения надводных и сухопутных целей. В арсенале ВМС Турции в настоящее время есть американские противокорабельные ракеты Harpoon, которые, как ожидается, будут заменены ракетами Atmaca.

Также израильские эксперты указали на масштаб проводимых Турцией различных военно-морских учений , в которых нередко принимают участие более 100 кораблей надводного и подводного флотов и десятки самолетов. Учитывая, что турецкие ВМС могут действовать далеко за пределами своих границ, эксперты констатируют: Израиль не может игнорировать внушительный состав сил и средств Военно-морских сил Турецкой Республики, поскольку Тель-Авив крайне зависит от различных поставок по морю.

В настоящий момент общая численность личного состава ВМС Турции оценивается в 56 тысяч военнослужащих, из них около 4000 – бойцы морской пехоты. ВМС Турции используют порядка 13 основных баз и пунктов базирования.

Корабельный состав имеет общую численность около 160 боевых единиц с учетом боевых кораблей и катеров всех классов, а также порядка 130 обеспечивающих. Отдельное место занимает Береговая охрана Турции, которая имеет в своем составе порядка 140 кораблей и катеров различного класса.

Основные зоны оперативной ответственности ВМС Турции – Средиземное, Мраморное, Эгейское и Черное моря. Для обеспечения контроля определенных квадратов и оперативного реагирования соединения ВМС Турции разделены на зоны ответственности и оперативные командования.