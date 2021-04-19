Доля России в мировой экономике в номинальном выражении падает с 2013 года и в настоящий момент достигла 1,75%. По мере роста монетизации на Западе, которая всегда выражена в уровне государственного и корпоративного долга, ведущие страны мира и многие развивающиеся рынки растут быстрее России, из-за чего российская экономика оказывается недооцененной. Однако это вряд ли может успокоить по двум основным причинам.

С одной стороны, номинальный ВВП не является адекватным показателем размера экономики. Напомню, что финансовые власти США не первый год обвиняют многие страны, а иногда даже своих союзников, например, Германию, в манипулировании валютными интервенциями. Смысл этих манипуляций в том, что если какое-либо государство изымает из оборота иностранную валюту и пополняет резервы, то спрос на национальную валюту падает, так как центральный банк продает нацвалюту, чтобы приобрести иностранную: работает принцип спроса и предложения.

Причина, почему такая практика недопустима, в том, что искусственно заниженный курс нацвалюты создает барьеры для торговли: стоимость экспортных товаров оказывается дешевле, а импорт – дороже своей реальной стоимости. Это, пожалуй, лучше всего демонстрирует несостоятельность оценки размера ВВП в номинальных значениях, потому что реальный размер ВВП можно будет рассчитать только в том случае, если посчитать стоимость аналогичных товаров в национальной валюте в разных странах.

Россия входит в число стран, которые на протяжении всей своей истории с кем-то воюют или борются. В наши дни даже в условиях мирового гуманитарного кризиса в виде пандемии страна умудрилась не растратить резервы. Продуктовая корзина даже после резкого роста стоимости с конца 2020 года по март 2021 остается чрезмерно дешевой по сравнению с аналогичной продуктовой корзиной на Западе и во многих других странах с развивающимися рынками. То же самое и с ценами на топливо, образование и медицину (вне зависимости от того, предоставляются ли они за счет государства).

Россия далеко не единственная страна, которая прибегает к искусственному занижению курса своей валюты, по уровню госдолга в 216 млрд долларов (19% ВВП) РФ находится на 9-м месте в конце списка, и к тому же большая часть долгов – корпоративная. На первом месте стоит Япония, чей долг составляет 234% от ВВП. Следом идут Греция – 182% от ВВП, на 6 месте – Италия (127%), а десятку замыкает Португалия (117,54%). Долг США равен почти 110%, Франции и Испании – 96%, Бразилии – 90%, Великобритании – 85,6%, наконец, Китая – чуть больше 55%. Как мы видим, большинство стран живут в долг. Но это еще не вся картина.

Бюджетный дефицит у России также один из самых низких даже на фоне развивающихся стран, а от развитых отстает почти в 4 раза. Примерно такая же картина и в странах второго мира, за исключением Китая. При этом резервов в России хватит на покрытие всех долгов.

Несмотря на то, что ставки по облигациям в странах Запада рекордно низкие, это стало следствием скорее хронического дефицита бюджета, потому что, как мы помним из рекомендаций МВФ от 2020 года, снижение ставки нужно для того, чтобы страны могли увеличить уровень госдолга при сохранении прежнего уровня обслуживания долгов (выплат по процентам).

Если страна не может заработать на покрытие базовых социальных нужд и наращивает долги, то это может означать только одно: реальный сектор экономики не позволяет обеспечить поступление средств в бюджет даже при том уровне налогообложения, которое выше, чем в России, в 3-4 раза. Это также означает, что львиную долю ВВП составляет финансовый сектор, который уже давно оторван от реальной экономики, что наглядно видно по росту индексов деловой активности на фоне резкого падения доходов населения многих продвинутых стран.

Итак, если в номинальном выражении российская экономика почти в10 раз меньше американской, в 6 раз меньше китайской или в 2,5 раза меньше немецкой, то, согласно статистике ЦРУ США, объем промышленного производства США составляет порядка 3,7 трлн долларов, в то время как в России – 1,3 трлн, а Китай при этом – абсолютный лидер с объемом в 9,4 трлн долларов, что больше, чем у США и ЕС вместе взятых. Более того, в этой же категории Россия, что удивит многих, обгоняет почти на процент Германию и отстает от Японии на 30%. По такой методике доля России в мировой промышленности составляет 3,4%, что вдвое выше, чем доля номинального ВВП, в то время как у США доля промышленности составляет 9,7% от мировой (а не 20%), у Японии – 4,27%, а у Китая – 24,5%.

Если мы посчитаем реальную стоимость произведенных промышленных товаров на душу населения, то картина станет еще интересней. В США эта доля составляет 11180 долларов на душу населения, в Китае – 6500, в Японии – 13000, в Германии – 15500, а в России – 8800. Это еще одно свидетельство несостоятельности номинального ВВП.

Наконец, вернемся к двум проблемам, указанным вначале, и обратим внимание на количественные показатели. Доллар падает к сырью и товарам промышленного производства уже 19 лет, что говорит о постоянной девальвации этой валюты. Однако проблема таких стран, как Россия, заключается в том, что их валюты обваливаются еще больше. Стоит отметить, что деньги – это инвестиционный инструмент, что вряд ли можно сказать о рубле из–за его волатильности. Поэтому мы все время ждем их (инвестиций) от других стран. Более того, если мы торгуем в иностранной валюте, а курс нашей валюты искусственный, а не рыночный, то мы добровольно ставим рубль в зависимость от уровня поступления иностранной валюты. Это означает, что мы печатаем рубли под доллары и евро, эмитенты которых получают возможность оказывать серьезное давление с помощью санкций. В этом заключается первая проблема.

Вторая проблема вытекает из первой. Если мы признаем принципы открытой рыночной экономики, а потом искусственно пытаемся административными методами манипулировать ценообразованием, то мы ввергаем население в условия, когда реальные доходы падают, а импортозамещение оказывается возможным не за счет конкурентного развития технологий внутри страны, а больше за счет падающего спроса на иностранные аналоги, что снижает и качество продукции, и доходы населения. Одновременно с этим любая современная рыночная экономика строится на потреблении, для чего нужен средний класс, а он уже годами сокращается. Это еще одна причина, почему рубль нестабилен и теряет покупательную способность как внутри страны, так и на мировых рынках.

Доля российской экономики явно больше, чем это оценено номинальным ВВП, а доля стран Запада уже 15 лет как стремительно падает к уровню развивающихся стран. Разрыв между странами БРИКС и некоторыми развивающимися рынками G20 и развитыми экономиками практически дошел до 50%. При этом сдерживающим фактором для нас является то, что мы пытаемся манипулировать той экономикой, которая меньше всего предназначена для этого. Нет даже большой разницы в том, какую экономическую модель выбрала страна. Будь то китайский симбиоз коммунизма и капитализма, скандинавский социально ориентированный рынок, исламский шариат или либеральная рыночная экономика США, все они требуют одного – денежная масса должна отражать размер реального сектора экономики.