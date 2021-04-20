Период Первой мировой войны был полон трагических страниц, а определенные круги пытаются использовать тему событий 1915 года в Османской империи в качестве инструмента для продвижения империалистических целей. С таким заявлением выступил во вторникглава Управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун на международной онлайн-конференции.

По его словам, попытки политизации и искажения исторических событий недопустимы. «Решения парламентов отдельных стран, основанные на предвзятой оценке тех или иных исторических событий, безусловно, не могут считаться показателем демократии. Это лишь часть курса давления на Анкару», – добавил Алтун.

Он отметил, что подобная позиция – самое большое неуважение, которое можно проявить к памяти тех, кто в свое время подвергся лишениям.

«Турция продолжает выступать за торжество справедливости. Это касается не только современных процессов, но и исторических реалий. Наглядным свидетельством тому служит призыв президента Реджепа Тайипа Эрдогана по формированию совместной научной комиссии по событиям 1915 года. Призыв Эрдогана – показатель искреннего стремления турецкой стороны к торжеству справедливости», – сказал политик.

Алтун напомнил, что начиная с 2005 года власти Турции на самом высоком уровне чтят память жителей Анатолии, в том числе армян, погибших в период Первой мировой войны. Ложь о «геноциде» армян не имеет ничего общего с историческими реалиями Османской империи, подчеркнул представитель администрации турецкого лидера.

«Те, кто, основываясь на лжи, спекулирует на теме прав османских армян, никогда не думал об армянском народе. Цели этих кругов нам хорошо известны. Это давление на Турцию. Попытки формирования атмосферы вражды и противоречий между народами путем фальсификаций и искажения истории опасны», – резюмировал Алтун.

С началом Первой мировой войны в 1914 году Османское государство вступило в войну с Российской империей сразу на нескольких фронтах, чем сразу же воспользовались армянские националисты. В своем стремлении создать пресловутое «армянское государство» они вошли в сговор с российской стороной.

В период оккупации земель Восточной Анатолии активную поддержку русским войскам оказывали армяне как России, так и Османского государства. Некоторые армяне, служившие тогда в Османской армии, также переметнулись на сторону России. Вооруженные отряды армян начали действовать в тылу Османской армии, разрушая инфраструктуру и пути снабжения, что существенно замедляло продвижение войск. Одновременно армянские банды начали истреблять мирное население на занятых территориях.

Для предотвращения массового истребления населения Анатолии правительство Османского государства вначале предприняло попытку убедить авторитетных представителей армянской общины в необходимости прекращения саботажа и преступлений против государства и народа. Но эти попытки оказались безрезультатными, а армянские банды начали действовать еще более изощренно.

В этой связи правительство Османского государства 24 апреля 1915 года приняло решение о закрытии армянских революционных комитетов, аресте и отправке в ссылку ряда армян. Именно эта дата и была впоследствии взята за отправную точку в пропаганде измышлений о так называемом «геноциде армян». Но и это решение Османского государства не изменило создавшуюся ситуацию, и тогда 27 мая 1915 года было обнародовано решение о переселении этнических армян, населяющих районы военных действий, а также тех, кто оказывал поддержку российской оккупационной армии, в другие регионы государства.

Османское правительство подготовило план по обеспечению гуманитарных нужд переселенцев, но в условиях военного времени имели место нападения местных групп, которые пытались мстить этническим армянам за совершенные преступления. Также на пути переселенцев орудовали бандиты. Этот фактор, а также голод и болезни привели к гибели части армян.

Архивы подтверждают, что нет никаких доказательств того, что власти Османского государства планировали эти трагические события. При этом исторически доказаны факты осуждения османскими властями лиц, допустивших преступные действия в отношении армянских переселенцев. Причем некоторые из соучастников преступлений против армян были казнены еще до конца войны.

Армения и армянская диаспора ожидают от Турции признания переселения 1915 года в качестве так называемого «геноцида» и выплаты компенсации. Согласно «Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него», принятой девятого декабря 1948 года Генассамблеей ООН, понятие «геноцид» предполагает действия, предпринимаемые с намерением уничтожить (полностью или частично) какую-либо этническую, расовую или религиозную группу.

Анкара призывает к отказу от политических оценок и субъективных мнений в связи с произошедшим в 1915 году, подчеркивая, что стороны должны всесторонне изучить события того времени и уважать исторические реалии. Турецкая сторона выступает за открытие всех архивов, в том числе архивов третьих стран, что позволит всесторонне изучить события 1915 года. Для изучения архивных материалов предлагается создать научную комиссию из турецких и армянских историков с участием международных экспертов.

Октябрь 2009 года принес подвижки в вопросе нормализации отношений Турции и Армении. В швейцарском Цюрихе были подписаны два протокола по установлению дипломатических отношений и развитию связей. Документы, направленные на формирование атмосферы взаимного доверия и ликвидацию исторических проблем, предполагали беспристрастное изучение учеными архивов и источников, признание государственной границы и ее открытие. Правительство Турции направило документы на утверждение в парламент, а правительство Армении – в Конституционный суд для изучения.

КС Армении в итоге постановил, что армяно-турецкие протоколы не могут быть прокомментированы и применены, так как вступают в противоречие с положениями преамбулы Конституции и пунктом 11 Декларации независимости (Армении), где говорится о признании «геноцида».

В январе 2010 года правительство Армении заморозило процесс утверждения протоколов. Спустя пять лет – в феврале 2015 года – президент Армении отозвал протоколы из парламента. Армения тем самым упустила исторический шанс на примирение.