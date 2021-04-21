В 2020 году из России уехало 70 тысяч ученых-исследователей и высококвалифицированных специалистов – в пять раз больше, чем в 2012 году. Об этом заявил главный ученый секретарь Российской академии наук Николай Долгушкин в ходе Общего собрания РАН.

«Не последнюю роль в сокращении численности исследователей играет не уменьшающийся отток ученых и высококвалифицированных специалистов за рубеж. Число ежегодно выезжающих за границу специалистов не уменьшилось, и с 2012 года с 14 тысяч увеличилось до почти 70 тысяч человек в настоящее время», – цитирует его ТАСС.

Долгушкин добавил, что Россия – единственная из развитых стран, где несколько десятилетий подряд уменьшается количество ученых.

Согласно статистике, с 1990 года, когда РФ занимала первое место в мире по этому показателю, количество исследователей уменьшилось с 992 тысяч до 348 тысяч.

«То есть на 65%, две трети мы потеряли за три десятилетия», – пояснил главный ученый секретарь РАН.

Общее собрание членов Российской академии наук (РАН) проходит 20-21 апреля в смешанном онлайн и офлайн формате.

Ранее глава Министерства науки и высшего образования РФ Валерий Фальков назвал условия, при которых прекратится «утечка мозгов» и эмиграция отечественных ученых в другие страны.

По его словам, данную проблему невозможно решить только при помощи повышения зарплат ученых.

Для того, чтобы российские ученые продолжали работу в стране, необходимо обеспечить их качественным оборудованием, а также дать им трудиться над уникальными задачами в слаженном коллективе, считает Фальков.

Министр также подчеркнул, что в университете важную роль играет лидер, способный включаться в рабочий процесс и ставить амбициозные задачи перед своими подопечными.

В 2020 году о проблеме миграции ученых за границу высказался президент Владимир Путин. По его мнению, у государства есть два варианта удержания специалистов в России: «хватать и не пущать» или повышение заработных плат. Первый путь подразумевает обязательства ученых перед государством в случае получения ими высшего образования в России.