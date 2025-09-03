Президент США Дональд Трамп готовится обвинить Европу в срыве его мирной инициативы по Украине, утверждают The Times и Axios. Советники президента считают, что европейские лидеры якобы «подталкивают» Киев ждать более выгодных условий, перекладывая основное бремя на Вашингтон.

Высокопоставленные представители администрации уже заявили, что США могут пропустить встречу «коалиции желающих» в Париже 4 сентября, где планируется обсуждать дальнейшие шаги по прекращению войны.

«Европейцы не могут одновременно затягивать войну, выдвигать нереалистичные требования и при этом рассчитывать, что Америка заплатит за все», — сказал один из советников Трампа Axios.

«Если Европа хочет эскалации, это их выбор. Но так они рискуют превратить возможную победу в поражение», — уточнил другой источник издания.

Жесткая риторика звучит на фоне провалившейся дипломатии. В середине августа Трамп встретился с президентом России Владимиром Путиным на Аляске, затем провел переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. Он даже анонсировал третью встречу — между Путиным и Зеленским, но она так и не состоялась. Срыв этого плана усилил сомнения в том, есть ли у Трампа новые идеи для возобновления мирного процесса, отмечает The Times.