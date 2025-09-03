Президент США Дональд Трамп готовится обвинить Европу в срыве его мирной инициативы по Украине, утверждают The Times и Axios. Советники президента считают, что европейские лидеры якобы «подталкивают» Киев ждать более выгодных условий, перекладывая основное бремя на Вашингтон.
Высокопоставленные представители администрации уже заявили, что США могут пропустить встречу «коалиции желающих» в Париже 4 сентября, где планируется обсуждать дальнейшие шаги по прекращению войны.
«Европейцы не могут одновременно затягивать войну, выдвигать нереалистичные требования и при этом рассчитывать, что Америка заплатит за все», — сказал один из советников Трампа Axios.
«Если Европа хочет эскалации, это их выбор. Но так они рискуют превратить возможную победу в поражение», — уточнил другой источник издания.
Жесткая риторика звучит на фоне провалившейся дипломатии. В середине августа Трамп встретился с президентом России Владимиром Путиным на Аляске, затем провел переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. Он даже анонсировал третью встречу — между Путиным и Зеленским, но она так и не состоялась. Срыв этого плана усилил сомнения в том, есть ли у Трампа новые идеи для возобновления мирного процесса, отмечает The Times.
Закулисно в Вашингтоне подозревают, что некоторые европейские правительства сознательно мешают переговорам. По данным Axios, США считают, что ряд лидеров ЕС предпочитает затянуть войну, а не искать компромиссы. Одновременно команда Трампа продолжает давить на Европу, требуя усилить санкции против Москвы, включая полный отказ от импорта нефти и газа, а также вторичные меры против Индии и Китая.
Эксперты отмечают: открытый обмен обвинениями демонстрирует растущие разногласия между США и союзниками. Трамп заявляет, что хочет быстро завершить войну, но в Европе опасаются, что его подход вынудит Киев согласиться на невыгодное соглашение. В итоге инициатива по миру тормозит, а Москва и Киев по-прежнему не готовы идти на уступки.