ПОЛИТИКА
2 мин чтения
Трамп признал провал переговоров по Украине?
Президент США планирует обвинить Европу в срыве мирного процесса между Москвой и Киевом, пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп / Reuters
3 сентября 2025 г.

Президент США Дональд Трамп готовится обвинить Европу в срыве его мирной инициативы по Украине, утверждают The Times и Axios. Советники президента считают, что европейские лидеры якобы «подталкивают» Киев ждать более выгодных условий, перекладывая основное бремя на Вашингтон.

Высокопоставленные представители администрации уже заявили, что США могут пропустить встречу «коалиции желающих» в Париже 4 сентября, где планируется обсуждать дальнейшие шаги по прекращению войны. 

«Европейцы не могут одновременно затягивать войну, выдвигать нереалистичные требования и при этом рассчитывать, что Америка заплатит за все», — сказал один из советников Трампа Axios. 

«Если Европа хочет эскалации, это их выбор. Но так они рискуют превратить возможную победу в поражение», — уточнил другой источник издания.

Жесткая риторика звучит на фоне провалившейся дипломатии. В середине августа Трамп встретился с президентом России Владимиром Путиным на Аляске, затем провел переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. Он даже анонсировал третью встречу — между Путиным и Зеленским, но она так и не состоялась. Срыв этого плана усилил сомнения в том, есть ли у Трампа новые идеи для возобновления мирного процесса, отмечает The Times.

Читайте также

Закулисно в Вашингтоне подозревают, что некоторые европейские правительства сознательно мешают переговорам. По данным Axios, США считают, что ряд лидеров ЕС предпочитает затянуть войну, а не искать компромиссы. Одновременно команда Трампа продолжает давить на Европу, требуя усилить санкции против Москвы, включая полный отказ от импорта нефти и газа, а также вторичные меры против Индии и Китая.

Эксперты отмечают: открытый обмен обвинениями демонстрирует растущие разногласия между США и союзниками. Трамп заявляет, что хочет быстро завершить войну, но в Европе опасаются, что его подход вынудит Киев согласиться на невыгодное соглашение. В итоге инициатива по миру тормозит, а Москва и Киев по-прежнему не готовы идти на уступки.


