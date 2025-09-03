Китай впервые показал межконтинентальную баллистическую ракету DF-5C, способную поразить любую цель на планете, пишет Global Times (GT). Премьерный показ состоялся на военном параде в Пекине, посвященном 80-летию окончания Второй мировой войны.

Эксперт по ракетным технологиям и ядерному разоружению профессор Ян Чэнцзюнь заявил изданию, что дальность полета ракеты превышает 20 тыс. километров. По его словам, это дает Китаю возможность наносить ответные удары по любым военным объектам в мире.

По словам эксперта, DF-5C имеет шесть ключевых особенностей. Конструкция комплекса позволяет перевозить его в трех секциях, что сокращает время подготовки к пуску. Ракета развивает скорость в десятки чисел Маха, что делает ее практически неуязвимой для современных систем ПРО.

Кроме того, ракета может запускаться разными способами, а также нести несколько боевых блоков — как ядерных, так и обычных. Дополнительно ракета оснащается ложными целями, что усложняет ее перехват. Навигационная система «Бэйдоу» обеспечивает высокую точность удара даже на максимальной дальности.