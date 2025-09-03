Китай впервые показал межконтинентальную баллистическую ракету DF-5C, способную поразить любую цель на планете, пишет Global Times (GT). Премьерный показ состоялся на военном параде в Пекине, посвященном 80-летию окончания Второй мировой войны.
Эксперт по ракетным технологиям и ядерному разоружению профессор Ян Чэнцзюнь заявил изданию, что дальность полета ракеты превышает 20 тыс. километров. По его словам, это дает Китаю возможность наносить ответные удары по любым военным объектам в мире.
По словам эксперта, DF-5C имеет шесть ключевых особенностей. Конструкция комплекса позволяет перевозить его в трех секциях, что сокращает время подготовки к пуску. Ракета развивает скорость в десятки чисел Маха, что делает ее практически неуязвимой для современных систем ПРО.
Кроме того, ракета может запускаться разными способами, а также нести несколько боевых блоков — как ядерных, так и обычных. Дополнительно ракета оснащается ложными целями, что усложняет ее перехват. Навигационная система «Бэйдоу» обеспечивает высокую точность удара даже на максимальной дальности.
DF-5C, по словам Яна, объединяет опыт предыдущих поколений китайских ракет семейства «Дунфэн» и обладает «значительной стратегической ценностью». Ее появление, добавил он, демонстрирует растущие военные возможности страны и готовность к сдерживанию внешних угроз.
Кроме DF-5C, Китай показал новые гиперзвуковые ракеты YJ-21, DF-17 и DF-26D. Также внимание привлекли беспилотники — от «дронов-ведомых», координирующих действия с пилотируемыми самолетами, до ударных аппаратов, способных вести самостоятельный воздушный бой. Парад завершился демонстрацией корабельных беспилотных вертолетов, предназначенных для разведки, противолодочных операций и поисково-спасательных миссий.
Официальный Пекин утверждает, что его ядерная политика остается оборонительной: страна не намерена первой применять ядерное оружие и не стремится к гонке вооружений. Но парад ясно показал: Китай готов опираться на силу, чтобы гарантировать соблюдение своих интересов — это явный сигнал США, Тайваню и соседям по Южно-Китайскому морю, оспаривающим право Китая на ряд островов.