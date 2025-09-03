Президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин 3 сентября пожали друг другу руки на параде в Пекине, посвященном 80-летию окончания Второй мировой войны. Хотя оба лидера присутствовали на саммите ШОС в конце августа, о переговорах тогда не сообщалось.

На площади Тяньаньмэнь 3 сентября прошел масштабный парад: более 20 мировых лидеров, 50 тысяч зрителей, колонны военной техники и пролеты авиации. Среди гостей были Ким Чен Ын, Александр Лукашенко, Масуд Пезешкиан, Касым-Жомарт Токаев, Никол Пашинян и другие.

Отношения Москвы и Баку в последние месяцы резко охладились. Тон задала декабрьская авиакатастрофа самолета AZAL в Казахстане, где погибли 38 человек. Самолет был сбит российской ракетой, установило следствие. Азербайджан в августе заявил, что так и не получил «внятного ответа» от российской стороны и готов обратиться в международные суды для взыскания компенсаций.

Ситуацию усугубили уголовные дела против граждан обеих стран. В Екатеринбурге задержали братьев Сафаровых, уроженцев Азербайджана — Россия обвинила их в убийствах. Двое фигурантов скончались после обысков.

Следственный комитет России сообщил о сердечной недостаточности, но Баку возбудил дело о пытках и назвал произошедшее «беспрецедентным актом».