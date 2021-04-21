16 апреля прокуратура Москвы подала иск о признании экстремистскими организации, связанные с находящимся в заключении Алексеем Навальным, который с 31 марта держит голодовку. Иск был зарегистрированМосгорсудом 19 апреля, на 26 апреля назначено его рассмотрение. Это самая серьезная официальная угроза структурам Навального, которая совпала с проведением 21 апреля протестных акцией по всей стране в защиту здоровья оппозиционера. Эксперты уверены: власть на компромиссы не пойдет.

Организации Навального

Речь в иске прокуратуры Москвы идет о «Фонде борьбы с коррупцией» (ФБК) и «Фонде защиты прав граждан» (ФЗПГ), которые внесены в реестр иностранных агентов, а также о целой сети региональных штабов, которые были больше известны как общественное движение «Штабы Навального». Доктор политических наук, профессор факультета политических наук Европейского университета в Санкт-Петербурге Григорий Голосов подмечает, что «с точки зрения российского закона они (штабы Навального – прим. редакции) не существовали до того момента, пока прокуратура не потребовала признать их экстремистскими организациями».

Внесение организации в реестр иноагентов не влечет за собой прямого запрета на ее деятельность, но накладывает на нее значительные ограничения. Основанный в 2011 году ФБК был признан Минюстом иноагентом в 2019 году. В 2020-м, незадолго до отравления «Новичком», Навальный ликвидировал фонд и объявил о создании нового – ФЗПГ, который всего через несколько месяцев также был признан иноагентом. Также Навальный пытался создать и собственную политическую партию, но предсказуемо наткнулся на сопротивление властей. В итоге именно штабы стали его основной политической структурой.

Они появились в 2017 году в рамках кампании по выдвижению Навального в качестве кандидата на президентских выборах-2018. Навальному тогда было отказано в участии. Но штабы, которые хоть и не были официально признаны, продолжили свое существование и даже сыграли весомую роль в реализации «Умного Голосования», основного политического проекта Навального.

Секретные материалы

20 апреля на сайте столичной прокуратуры появилось сообщение, где ведомство заявило, что организации, связанные с Навальным, действуют «по заказу различных зарубежных центров, ведущих деструктивные действия в отношении России» и что «в представленных суду материалах содержатся исчерпывающие доказательства того, что названные структуры ведут экстремистскую деятельность, дестабилизируют общественно-политическую обстановку в стране…».

Примечательно, что материалы данного дела оказались засекречены, то есть стали гостайной, о чем сообщил в своем телеграм-канале директор ФБК Иван Жданов. Ознакомиться с ними даже юристам обвиняемых в экстремизме организаций можно будет только 26 апреля, в день заседания.

Сторонний юрист, адвокат коллегии адвокатов Денис Касаткин, предполагает, что секретной в деле против организаций Навального может оказаться как информация о том, как добывались доказательства обвинения, так и данные, которые добывали сами обвиняемые.

Кстати, в соответствии с грифом «секретно» иск о признании организаций Навального экстремистскими Мосгорсуд рассмотрит в закрытом режиме. «Похоже, судебная клоунада началась», – комментирует в соцсети Жданов. Касаткин, которой истолковывал новости журналистам с юридической стороны, не смог вспомнить в своей практике случаев, когда в закрытом режиме рассматривалось бы дело о признании той или иной организации экстремистской. Чаще в закрытом формате рассматриваются дела о гостайне или дела, в которых фигурируют сотрудники спецслужб и т.д. Хотя, например, заседание Верховного суда, по итогам которого он признал экстремистской организацией движение АУЕ, также проходило в закрытом режиме.

Уже экстремисты

На сегодняшний день в России экстремистскими признаны 83 организации. Доктор политических наук Григорий Голосов считает, что «некоторые из них действительно придерживаются весьма радикальных, преимущественно националистических, идейных позиций, но лишь немногие призывали к насильственным действиям или, тем более, осуществляли их».

В «экстремистском» списке Минюста широко представлены организации спортивных фанатов, которые участвовали в насильственных действиях в основном неполитического характера. Также в перечень входят религиозные культы нетрадиционного толка, часть из которых можно оценить как тоталитарные секты. «Впрочем, большинство из них характеризуется лишь своеобразным подходом к религиозным вопросам», – считает профессор Голосов. А руководитель общественного движения «Русь сидящая» Ольга Романова напоминает, что в Кремле публично называли чушью запрет свидетелей Иеговы и в свое время призывали «внимательно с этим разобраться».

В связи с делом об экстремизме против организаций Навального многие эксперты сейчас вспоминают Национал-большевистскую партию Эдуарда Лимонова (НБП), которая в нулевые являлась локомотивом оппозиционного движения, но после череды уголовных дел против активистов была признана в 2007 году экстремистской. В случае, если ФБК, ФЗПГ и сеть штабов признают экстремистскими, они повторят судьбу нацболов.

Александр Аверин, один из соратников Лимонова и в прошлом пресс-секретарь НБП, указал, что они «смогли это дело пережить и продолжить свою политическую активность»: сторонники запрещенной партии перешли в новое движение – «Другая Россия». Но «нужно тщательно соблюдать законы, нужно делать новую организацию с другим уставом, названием и программой. Та организация (НБП – прим. редакции) уже запрещена, нельзя говорить, что ты к ней причастен, иначе можно «уехать» на довольно солидные сроки».

Никаких компромиссов

Власть показывает, что никаких компромиссов уже быть не может, никакая активность, связанная с Навальным, не будет в легальном политическом поле, считает глава аналитической компании R.Politik Татьяна Становая.

«Полностью с ним разделаться невозможно: закрыть в тюрьму и забыть, – поясняет свою мысль политолог. – Эта тема и звучит каждый день, и сам Навальный все время дает поводы, чтобы у власти голова болела. Это вызывает у власти такую overreaction, потому что она пытается подавить то, что подавить она не может».

В ФБК, по словам его директора Жданова, ждут «мрачные времена». У него и руководителя штабов Навального Леонида Волкова нет «больших сомнений в том», какое решение примет Мосгорсуд. «Довольно скоро ФБК и штабы Навального окажутся «экстремистскими организациями», – констатировали они в своем совместном заявлении.

Профессор Голосов убежден: «К сожалению, отсутствие веских содержательных оснований для отнесения структур Навального к числу экстремистских не дает повода для оптимизма по поводу возможного судебного решения по этому вопросу. Понятно, что мотивация запроса прокуратуры – преимущественно политическая, и именно она будет иметь решающее значение для суда».

Ольга Романова также считает дело уже решенным и дает свой прогноз: «ИГИЛ – запрещенная в России организация, а ФБК & Co – всего только экстремистские. И то пока нет, но будут, тут сомневаться не приходится <...> в приговоре будет написано не «финансирование терроризма», а «финансирование экстремизма», и пять лет будут не в строгом режиме, а в общем».

Полстраны экстремистов

Руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем телеграм-канале подробно рассказал, что грозит организациям при признании их экстремистскими. В частности, для организаторов и участников предусмотрена уголовная ответственность, произойдет запрет символики и введется административная ответственность за ее демонстрацию наравне со свастикой, а СМИ должны будут делать указание на экстремистский статус.

Жданов и Волков эмоционально пишут, что «наступает самое мрачное время для свободомыслящих людей, для гражданского общества в России». Потому что «под ударом окажется каждый наш сотрудник». Известно, что у Навального, согласно данным прошлого года, работает 37 штабов – в них трудились чуть меньше 200 человек, в ФБК – несколько десятков.

Но в целом в работе штабов Навального напрямую участвуют тысячи людей по всей России. Как сообщается на сайте ФБК, организация финансируется через донаты (пожертвования) граждан России – как разовые, так и регулярные. Регулярные, по данным фонда, оформило более 17 000 человек.

Вся эта ситуация, считает Голосов, «колоссально расширяет возможности преследования за политические взгляды». «Отнесение организаций Навального к числу экстремистских создает почву для беспрецедентного расширения политических репрессий в России», – заявляет эксперт. Пока рано говорить о том, сколько человек понесут уголовную ответственность в случае удовлетворения иска Прокуратуры. Но «именно по той причине, что штабы Навального никогда ранее не признавались российским государством в качестве организации, круг участников их деятельности может трактоваться предельно широко, так что, в конечном счете, любое выражение сочувствия находящемуся в заключении политику будет трактоваться как экстремистская деятельность», заключает Голосов.