По состоянию на конец 2020 года в Турции проживает 22 750 657 детей и подростков. Такие данные приводятся в отчете государственного Института статистики (TÜİK).

Самыми популярными именами среди новорожденных мальчиков в Турции в 2020 году стали Юсуф, Эймен и Мустафа, а среди девочек – Зейнеп, Асель и Элиф.

В возрастной группе до 17 лет наиболее распространенными оказались мужские имена Юсуф, Мустафа и Демир. У девочек – Зейнеп, Элиф и Тюлин.

В 2020 году доля детей и подростков в 27 странах ЕС составила в среднем 18,2%. По этому показателю среди стран Союза лидирует Ирландия (24,2%) , за которой следуют Франция (21,6%) и Швеция (21,1%).

Самый низкий процент детского населения зафиксирован в Италии (15,8%), на Мальте (15,9%) и в Германии (16,4%).

В Турции доля детей и подростков – 27,2%, что намного выше, чем в Европе.

Также, согласно подсчету, произведенному благодаря системе регистрации граждан, общая численность населения страны по состоянию на конец прошлого года составила 83 614 362 человека.