Россия ограничила авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля и до 1 июня. Эту меру властей в Ассоциации туроператоров России сразу же назвали шоком, хоть и ожидали ее. АТОР считает, что масштаб и последствия «этого удара» для туристического бизнеса могут быть сравнимы разве что с закрытием границ весной прошлого года.

Очевидно, что туристическую отрасль в России, которая и так не вышла из кризиса, ждут непростые времена. Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин оценивал убытки туроператоров от запрета на авиасообщение с Турцией в $5 млрд, при этом он уточнял – это минимум. «Разные цифры называются [по потерям российских туроператоров от ограничения авиасообщения с Турцией] – от 5 млрд рублей и выше. Но здесь еще не учитывались транзитные пассажиры, которые через Стамбул летели», – указывал он. Серьезные убытки понесли и сами туристы.

Реальные потери

Майя Ломидзе, исполнительный директор АТОР, сообщила, что только на период ограничения полетов планировали свой отдых в Турции более полмиллиона россиян (40% из них – семьи с детьми), общая стоимость забронированных ими поездок составила 35 млрд рублей. Причем, по ее словам, подсчитаны лишь внесенные суммы: на самом деле потери еще больше, так как не все туристы успели оплатить полную стоимость поездок.

Кроме того, в этой статистике учтены лишь те россияне, кто приобрел туры у крупных операторов. Не стоит забывать и о тех туристах, которые самостоятельно организовали свой отдых в Турции и купили билеты на регулярные рейсы. Им авиакомпании уже предложили ваучеры, которыми можно воспользоваться позднее. Или же туристы самостоятельно возвращают деньги за неоказанную авиакомпанией услугу непосредственно через банк. Но на деле не все так просто.

Дорогие транзиты

Сейчас, помимо вывозных рейсов, разрешены два рейса в неделю между Москвой и Стамбулом, что в свою очередь затрудняет популярный транзит через Стамбул для российских туристов в другие страны. Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов уверен: «Транзитные рейсы, конечно, будут, но есть вероятность того, что туристы останутся один на один с проблемой и не смогут долететь никуда».

К тому же ограниченность предложения на авиаперевозки снова повысит их цену. «А что делать тем тысячам людей, для которых Турция – первая из стыковок в перелете и которые потеряли сотни тысяч рублей и нервных клеток? Деньги вы мне возвращать будете? Хотя бы дали две недели на смену планов и поиск свободных денег», – цитировали российские СМИ разочарованных туристов.

Монопольное положение

Государственная авиакомпания «Аэрофлот» после ограничения авиасообщения с Турцией, похоже, решила воспользоваться своим монопольным положением на этом направлении и подзаработать на туристах, сообщают российские СМИ. Поскольку правительство разрешило летать в турецкую столицу только два раза в неделю, национальный перевозчик поставил на это направление самые вместительные самолеты Boeing 777-300ER – эти лайнеры могут перевозить на одном рейсе от 400 до 550 пассажиров.

Одновременно с этим «Аэрофлот» взвинтил стоимость билетов в Стамбул и обратно: в частности, на середину мая можно купить билет туда-обратно только с ручной кладью по цене от 38 тысяч рублей (самый бюджетный тариф). Стоимость билета с багажом начинается уже от 46 тысяч рублей. При этом авиакомпании, скорее всего, получат компенсацию: по сообщениям, в Минтрансе РФ ведется подготовка обоснования и проекта постановления о выплате компенсаций в связи с ограничением полетов. Например, по данным ТАСС, недополученный доход лоукостера «Победа» из-за ситуации с полетами в Турцию составит свыше 500 млн рублей.

Черноморская «уплотниловка»

У огромного турпотока (Ломидзе называет «две трети, если не три четверти» от всех путешественников) вариантов сейчас немного. Многие туроператоры производят обмен пакетов в Турцию с текущих дат или предлагают для отдыха другие государства. «Первая опция, которую нам предложили, это обмен Турции на Турцию зеркально, то есть если оставлять те же цены и тот же отель, то мы должны были бы полететь отдыхать только в апреле 2022 года!» – рассказывает порталу «Lenta.ru» Мария, оставшаяся без отдыха в этом году.

Есть и те, кто хочет вернуть деньги. Однако здесь также возникают проблемы: процедура возврата средств несостоявшимся туристам довольно долгая. Другая россиянка, которая приобрела путевки в ином турагентстве, говорит, что «опции возврата средств» нет, – «только возможность переноса путешествия на апрель-май следующего года без доплат с сохранением сумм, потраченных на путевку в этом году». «Или на любой другой период следующего года с компенсацией или с нашей стороны, или с их, если сумма тура будет отличаться. Но мы все равно планируем осуществлять возврат средств каким-то образом, потому что конкретных альтернативных предложений нам не поступает», – указывает преподаватель Людмила.

Выбор есть и выбора нет. Директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков предполагает, что в непростое время россияне, оставшиеся без отдыха в Турции и при «закрытых» других странах, вероятнее всего, полетят отдыхать на черноморские курорты России. При этом эксперт не считает, что отечественная туриндустрия готова к наплыву туристов, тем более в таком количестве. «Как показала практика, с ростом турпотока инфраструктуру не спешат расширять, зато цены растут. Проще говоря, закрыв Турцию, мы получим лишь «уплотниловку», – рассуждает Гращенков.

Пока объекты размещения на этих российских курортах выдерживают внезапный наплыв посетителей, говорит гендиректор сети турагентств Александр Мкртчян, но летом они уже не справятся.

Отдых под угрозой

Часть туристов, которые не смогли поехать в Турцию, и вовсе могут остаться без отдыха, в частности – на майские праздники. Причем речь идет о тысячах людей. «Практически все качественные объекты размещения в Сочи и Крыму на майские уже раскуплены, там сейчас практически не осталось мест», – говорит пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

Спрос на отдых у моря в России, считает председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов, приведет к дефициту отельной базы и билетов. «В итоге и авиакомпании, и отели будут повышать стоимость на свои услуги, пытаясь максимизировать прибыль одномоментно», – предупреждает эксперт. Так, семья красноярца заранее приобрела тур в хорошую турецкую «пятерку» за 180 тысяч рублей, сейчас туроператор предложил им отдых в Сочи, только уже на 100 тысяч рублей дороже.

И это не конечная цена: стоимость на туры в России растет с каждым днем. В первые дни после закрытия авиасообщения с Турцией отдых в России подорожал на 15-30%. Некоторые участники рынка сообщили о росте цен на 50%. «Даже сейчас в Аланье можно снять хороший европейский отель «все включено» за тысячу рублей в сутки. А вот моя подруга, например, недавно была в Адлере и арендовала отвратительный номер за четыре тысячи рублей в сутки без еды и инфраструктуры», – сетовал «Lenta.ru» Владимир.

Потенциально готовы

Стоит ожидать увеличения стоимости туристического отдыха и на внешние направления. После новостей о жестком ограничении авиасообщения России с Турцией некоторые страны заявили о потенциальной готовности открыть свои границы и принять этим летом российских туристов. Среди них – Черногория, Италия, Израиль и Египет, авиасообщение с которым, кстати, было запрещено в 2015 году. «Где окажется дешевле, туда и поток туристов однозначно станет больше», – считает первый вице-президент АТОР Владимир Канторович.

Однако пока не известны даже сроки открытия границ, отметил замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Зато уже сейчас эксперты говорят о том, что отдых в них обойдется россиянам дороже, чем в доковидные времена. Канторович связывает это с падением курса рубля и увеличением стоимости авиаперевозок. Чуть дешевле, полагает он, может быть только в случае открытия чартеров, которые российские власти обещали возобновить.

Двойные тесты

Еще одним негативным последствием «запрета» на отдых в Турции в связи с коронавирусной инфекцией являются ПЦР-тесты, которые из-за своей стоимости также могут оказать влияние на отдых россиян и, соответственно, на туристическую отрасль в России. Роспотребнадзор обязалграждан, въезжающих на территорию РФ любым видом транспорта теперь уже из любой страны, сдавать ПЦР-тест на коронавирус в течение трех дней с момента возвращения, а также соблюдать режим изоляции до получения отрицательного результата.

Надежда на июнь

Несмотря на неясность с возобновлением авиасообщения, вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин отмечал: около шести миллионов российских туристов собираются посетить Турцию после снятия ограничений 1 июня.

Россияне выбирают турецкие курорты не только из-за привлекательной стоимости отдыха в комфортабельных отелях, но и из-за климата. Например, первый вице-президент АТОР Владимир Канторович признавался: «Конечно, если бы у меня был выбор, то я бы выбрал Турцию, потому что в Египте летом избыточно жарко». В свою очередь власти Турции предпринимают все меры для безопасного отдыха россиян – помимо дезинфекции и соблюдения социальной дистанции весь персонал отелей в обязательном порядке проходит вакцинацию.