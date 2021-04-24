Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил послание Патриарху армян Турции Сааку Машаляну.

«Наши народы веками жили на этих землях в мире. Мы не должны допускать забвения культуры сосуществования турок и армян, приумножавшейся на протяжении сотен лет и считавшейся примером для всего человечества», - говорится в послании главы государства.

Турки и армяне должны продемонстрировать способность преодолевать все препятствия, говорится в послании турецкого лидера.

«С уважением чту память армян Османского государства, погибших в сложных условиях периода Первой мировой войны, выражаю соболезнования их внукам, говорится далее в послании.

Глава государства выразил благодарность армянам Турции за поддержку справедливой борьбы, которую ведет ныне страна.

Турецкий лидер подчеркнул, что попытки определенных кругов политизировать [события 1915 года] и превратить их в орудие давления на Анкару не приносили пользы.

Президент Турции призвал к развитию связей с Арменией на основе принципов добрососедства и взаимного уважения. «После урегулирования Карабахского кризиса мы громогласно заявили о готовности к развитию связей с Арменией. Сегодня я вновь повторяю этот призыв», - говорится в послании.

В субботу, 24 апреля президент США Джо Байден назвал события 1915 года т.н. геноцидом. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу охарактеризовал высказывания американского президента как популизм.

«Повестка президента Соединенных Штатов повторяет клевету тех кругов, которые враждебно настроены по отношению к Турции», - заявил также официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын. «Мы решительно осуждаем и отвергаем заявление президента США, чья единственная повестка повторяет клевету тех кругов, которые враждебно настроены по отношению к нашей стране. Мы рекомендуем президенту США взглянуть на историю своей страны», - написал Ибрагим Калын на своей странице в Twitter.

В свою очередь, в МИД Азербайджана отметили, что «заявление Байдена вызывает сожаление».

После заявления Байдена президенты Турции и Азербайджана Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев провели телефонные переговоры и обсудили дальнейшие совместные шаги. Алиев назвал шаг Байдена исторической ошибкой.