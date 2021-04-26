Связь венгров с тюрками до недавнего времени не была настолько известна – чаще говорили о родстве с финно-угорскими народами. Расположенная в центре Старого континента Венгрия имеет европейскую культуру и традиции, но при этом ее древняя история свидетельствует о восточном, а точнее тюркском происхождении.

«Угоро-тюркская война»

Бурные дискуссии по поводу этногенеза венгерской нации идут с середины XIX века. Вокруг происхождения венгров сформировались два лагеря: сторонников финно-угорской и тюркской версии.

Приверженцы первой группы считают венгров представителями финно-угорской языковой семьи. По их мнению, венгерский язык вместе с мансийским и хантыйским языками составляет угорскую группу. В Европе отдаленно родственными языками венгерскому являются финский и эстонский.

С другой стороны, большее количество общих корней обнаруживается в языках проживающих на территории России финно-угорских народов – коми, марийском, мордовском и удмуртском. С финно-угорскими языками четко ассоциируется Y-хромосомная гаплогруппа N1c-Tat. В частности, она встречается у 67 % удмуртов, 61 % финнов, 53 % саамов, 51 % коми, 50 % марийцев и 34 % эстонцев. У современных венгров она встречается редко либо отсутствует вообще.

Первой (32,5 %) по распространенности гаплогруппы у венгров считается R1а. Она характерна для таких народов, как монголы-хотоны (82 %), киргизы (69 %) и алтайцы (58 %). Гаплогруппа R1b, свойственная для многих тюркских народов, является у венгров второй по распространенности (17 %).

Все больше современных археологов и антропологов придерживаются мнения, что антропологическая характерность и культура венгров больше подобна центральноазиатским тюркским народам с иранским и скифским влиянием. Депутат венгерского парламента Иштван Саваи считает, что финно-угорская теория была придумана австрийскими учеными, чтобы подавить венгерскую идентичность.

«Мы не против финно-угорского родства, но мы встраиваем эту теорию в более широкую концепцию происхождения древних венгров от туранских народов. Мы хотим заменить устоявшееся мнение о финно-угорском родстве и доказать теорию о гуннском происхождении наших предков», – сказал он.

Теория финно-угорского происхождения венгров также активно навязывалась во время коммунистического режима в Венгрии. С падением же власти коммунистов в стране все чаще утверждается национально-исторический подход о «Завоевании Родины» десятью кочевыми племенами, приведенными из глубин Азии в Европу. Предводитель гуннов Атилла, как и вождь кочевников Арпад хан стали сакральными персонажами венгерской истории.

Великая Венгрия

Историки единогласны во мнении, что венгры попали в Европу с территорий к востоку от Урала. При этом ряд из них считают венгров родственными современным народам Татарстана и Башкортостана.

Так, в книге историка И.В. Антонова «Башкиры в эпоху средневековья» рассказывается о том, как в 1235–1237 гг. венгерский монах-доминиканец Юлиан совершил путешествие в «Великую Венгрию».

«Располагалась она, как признано большинством исследователей, на территории современного Башкортостана. По признанию Юлиана, язык местных жителей «совершенно венгерский: и они его понимали, и он их», – говорится в работе Антонова.

Историк также приводит сведения арабского путешественника XII века Абу Хамид ал– Гарнати. Он «поехал к (народу) башкирд, обитающему в сорока днях пути выше страны славян». Вот, что пишет путешественник: «И вот прибыл я в страну Ункурийа (Венгрия), а там народность, которую называют башкирд (венгры), она первая из тех, что вышли из страны тюрок и вступили в страну франков, и они (венгры) храбры, и нет им числа».

В свою очередь венгерский антрополог Андраш Жолт Биро считает прародиной своего народа Казахстан. Там,в Тургайской области и ныне проживает род маджар. Вместе с казахским антропологом Оразакаом Смагуловым Биро организовал туда экспедицию.Их исследования доказали генетическое сходство между венграми и казахским родом маджар, а результаты были опубликованы в авторитетном издании American Journal of Physical Anthropology.

Впервые внимание ученых к родству племени маджар и венгров в 1964 году привлекли казахский лингвист Сейтбек Нурханов и венгерский ученый Тибор Тот на научно-практической конференции в Алма-Ате. Через год Тибор Тот отправился в Казахстан, а также посетил резиденцию предполагаемого центра — Маджар (рукопись сохранилась в архиве Венгерского Национального музея).

Отметим, что на современных тюркских и венгерском языках название «Венгрия» звучит почти одинаково: «Macarıstan» («Маджарыстан») Страна маджаров и «Magyarország» («Магерорс̀яг») Мадьярская страна. Сами венгры называют себя «мо́дьорок».По мнению Андраша Жолт Биро, о близости двух народов говорят много фактов, среди них руническая письменность венгров и казахов, жизнь в юртах, религия тенгрианство (древняя религия тюрков евразийских степей, где высшим культом считался Бог Тенгри или Танры).

«Венгры до сих пор отмечают старый тенгрианский праздник Карачун. Это слово состоит из двух древних слов «кара», что значит «великий», и «чун» – «обмен». Праздник приходится на 21 декабря, когда совершается великий обмен: день постепенно идет на увеличение, а ночь – на сокращение. Интересно также отметить, что Рождество по-венгерски Кораачонь (Karácsony)», – рассказал Биро в интервью казахскому изданию Voxpopuli.kz.

О схожести тюркских и венгерского языка свидетельствуют такие слова как: anya («анья») – мать, alma («альма») – яблоко, alacsony( «алачонь») – низкий, kicsi («кичи») – маленький, késni («кешни») – опаздывать, balta («балта») – топор, szakáll («сокяль») – борода, kék («кеек») – синий, teve («тевее») – верблюд и другие.

Венгерский, как и тюркские языки, также является агглютинативным языком, где вместо предлогов используются суффиксы и префиксы. Например, «аньям» с венгерского будет означать – «моя мама».

Как предполагают ученые, в IX веке единый народ мадьяр разделился на две группы – одна осталась жить в степях Евразии, а другая откочевала на запад, на земли современной Венгрии.

Поддержка Турции и Азербайджана

Активными идеологами тюркской идентичности венгров выступают правящая партия «Венгерский гражданский союз («Фидес») и националистическая партия ««За лучшую Венгрию» («Jobbik Magyarországért Mozgalom»), более известная как «Йоббик». Две партии, хотя и критикуют друг друга, выступают на одном электоральном поле, представляя интересы консервативной части общества.

Основатель и первый лидер «Йоббика» Габор Вона часто ездил в Турцию, призывая к сотрудничеству между двумя странами. В 2013 году он заявил, что выступает за выход Венгрии из ЕС и развитие более тесных связей с Турцией. Он также называл ислам «лучом света» для человечества в условиях светского, либерального и материалистического мрака глобализма. Партия Воны неоднократно выступала против оккупации Арменией Карабаха и обещала, придя к власти, признать Ходжалинский геноцид (резню армянами азербайджанцев в городе Ходжалы).

В 2016 году «Фидес» и «Йоббик» отклонили резолюцию по признанию и осуждению так называемого «геноцида армян». Партии совместно выступили против принятия документа, представленного в комитет парламента представителями левых сил.

Представитель «Йоббика» Мартон Гьонгоси заявил, что подобные исторические события, по которым существуют разногласия, должны изучаться историками и юристами.«Этот вопрос вне политики, и его не должны решать в этих кругах. Не стоит вообще ставить подобные вопросы на голосование», – сказал депутат.

Между тем дипломатические отношения между Венгрией и Арменией были разорваны по инициативе Еревана еще в 2012 году, когда Венгрия передала Азербайджану его военного офицера Рамиля Сафарова.

В 2004 году в Будапеште во время прохождения обучения программы НАТО «Партнерство во имя мира» Сафаров убил офицера из Армении Гургена Маргаряна. Азербайджанец был признан виновным и получил пожизненное заключение. Однако спустя 8 лет Венгрия, получив заверения Азербайджана о том, что Сафаров будет продолжать отбывать наказание в своей стране, передала его Баку. В день возвращения Сафаров был помилован указом президента Ильхама Алиева, а люди встречали офицера как героя.

Венгрия была единственной страной, которая безоговорочно поддержала военную операцию Турции на севере Сирии («Источник мира») с момента ее начала в октябре 2019 года. Будапешт прилагал усилия, чтобы замедлить процесс осуждения операции Европейским Союзом: министр иностранных дел Сийярто подтвердил, что он блокировал выпуск заявления ЕС об осуждении «в течение длительного времени». Сийярто впоследствии пропустил заседание ЕС, на котором обсуждалось эмбарго на поставки оружия Турции, и вместо этого отправился в Баку с Орбаном, чтобы присутствовать на заседании Тюркского совета.

Кыпчаки Европы: ориентация на Восток

15 октября 2019 года в столице Азербайджане проходил 7-ой саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств. На встрече глав государств Виктор Орбан рассказал о тюркских корнях своего народа, отметив, что у многих венгров течет кыпчакская кровь, а в Венгрии ежегодно проходит съезд кыпчаков.

О кыпчакском происхождении венгров, чем вызвал бурную полемику, премьер говорил и за несколько месяцев до саммита в Баку. На конференции, организованной венгерским фондомTuranв марте 2019 года, премьер-министра Орбан заявил, что венгры — это потомки Аттилы, кыпчакских племен, а Венгрия является «христианской тюркской землей».

Венгерский лидер не скрывает, что его страна стремится в Тюркский совет, но пока Венгрия имеет лишь статус страны-наблюдателя. Будапешт хочет внести свой вклад в развитие организации и сблизить ее с Европой.

Ориентирование Орбана на Восток – больше, чем просто желание стать мостом между Востоком и Западом.

«Для Орбана Турция, Азербайджан и другие являются яркими примерами того, что государству не обязательно быть либеральной демократией для экономического процветания», – сказал изданию Balkan Insight исследователь внешней политики Венгрии из австрийского университета Грац Ласло Серенчес.

По его словам, улучшение отношений между Венгрией и тюркскими странами – это попытка «пересмотреть самобытность Венгрии в глазах широкой общественности». Это переопределение идентичности, считает эксперт, хорошо вписывается в борьбу Орбана против Брюсселя и либеральной демократии, ценности которой относятся к западной политической системе.

С ним согласен аналитик и журналист-международник из Хорватии Ведран Обучина. По его словам, Венгрия прилагает усилия для установления торговых отношений с восточными странами: Россией, Китаем, Центральной Азией, Кавказом и Турцией, чтобы быть более независимым от ЕС.

«Целью Орбана, который руководит страной с 2010 года, является уменьшение зависимости венгерской экономики от Запада. В 2018 году, когда Орбан в очередной раз выиграл выборы, он заявил, что желает остаться у власти до 2030 года и к тому времени вывести Венгрию в топ-5 стран Европейского Союза», – говорится в статье журналиста, посвященной экономическим особенностям венгерской политики.

C2013 года Венгрия, провозглашая во внешней политике доктрину «Открытие Востока», начала искать новых стратегических партнеров за пределами Европы. Будапешт выдал кредит на 1,5 миллиона долларов для компаний, желающих расширить свое сотрудничество с такими странами, как Турция, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан.

Однако главным мотивом сближения с Востоком, в частности с тюркским миром, стали не только политические и экономические причины, но и общая история, традиции и происхождение. Благодаря нынешним властям обращение к своим истокам стало модным трендом в Венгрии и, как заявилВиктор Орбан во время своего визита в Кыргызстан, «сильными могут быть только те люди, которые гордятся своей национальной принадлежностью».