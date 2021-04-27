После создания Турецкой Республики в двадцатые годы прошлого века Турция старалась сохранять нейтралитет, пытаясь консолидировать новый политический режим.

Однако даже в этот период экономически и политически Турция сблизилась с западными странами, установив тесные связи с Великобританией и Францией, а также завязала весьма дружеские отношения с Соединенными Штатами. Таким образом за довольно небольшой период времени Турция из противника становится стратегическим союзником Запада. Параллельно с этим происходит другой процесс: страна отстраняется от событий, происходящих на Ближнем Востоке и в других мусульманских странах, ограничиваясь интеграцией в западные структуры.

Начало холодной войны вынуждает Турцию наладить еще более тесные отношения с Западом. Фактически, противостояние между СССР и США выступило в роли катализатора в процессе еще большего сближения с Западом. Вступление в НАТО и последующая интеграция в некоторые международные институты породили иллюзию того, что Турция способна стать частью коллективного Запада и движется в правильном направлении. Однако последующие события охладили пыл турецкой элиты и заставили усомниться в правильности выбранного курса.

Одним из таких событий стал кипрский конфликт. В 1960 году Кипр получил не только независимость, но и целый ворох проблем, среди которых наиболее серьезной оказался конфликт между греческой и турецкой общинами этого острова. В 1963 году ситуация накалилась до такой степени, что греческие общины при содействии властей начали кровавые столкновения и турецкое правительство решило вмешаться для защиты прав турецкого меньшинства. Для этого Анкара проинформировала Вашингтон о своем намерении, полагая, что США встанут на сторону своего союзника. Однако США выступили резко против турецкой операции.

Демарш американского союзника вызвал широкие антизападные и особенно антиамериканские настроения в турецком обществе. Стали раздаваться голоса в поддержку нейтрального статуса и даже высказывались опасения относительно способности НАТО помочь Турции в случае военного конфликта с СССР. Как известно, опасность советского вторжения была одной из главных причин вступления Турции в НАТО.

Кроме того, некоторые наблюдатели отмечали, что слишком тесные отношения Турции с Западом и членство в НАТО наносят ущерб отношениям с арабскими и мусульманскими странами. То есть слишком полагаясь на своих западных союзников, Турция действует вопреки своим собственным национальным интересам. Так, произраильская позиция Анкары в отношениях с арабскими соседями, а также поддержка антиегипетской политики западных держав во время Суэцкого кризиса назывались в числе наиболее вопиющих и неприемлемых действий турецкого МИДа. Все это воспринималось как измена национально-освободительной риторике ранней республики, когда Турция боролась с западными странами и Грецией за свою независимость, а другие мусульманские страны оказывали молодой республике помощь.

Среди экспертного сообщества все чаще начал подниматься вопрос о необходимости диверсификации турецкой внешней политики. Как уверяли критики турецкой внешнеполитической линии, преданность Турции западным интересам начала работать против самой Турции. По их мнению, полностью солидаризируясь с Западом, Турция лишает себя возможности действовать самостоятельно. Вместе с тем голоса в пользу продолжения союза с Западом перевесили позицию скептиков, и Турция решила диверсифицировать свою внешнюю политику исключительно в рамках западных стран. Вместо ориентации на США, Турция интенсифицировала свои отношения с Европой. Еще в 1959 году Турция подала заявку на вступление в Европейское экономическое сообщество, а в 1963 году было подписано Соглашение об ассоциации с Европейским экономическим сообществом.

В июле 1974 года на Кипре произошел военный переворот, в результате которого террористическая организация, действующая от имени греков-киприотов, свергла архиепископа Макариоса III, исполнявшего функции президента Кипра. Эти действия греческих радикалов спровоцировали второй кипрский кризис и вынудили Турцию вмешаться в целях защиты турецкого населения острова. США и западные страны снова не поддержали турецкую операцию, вызвав новый кризис в турецком обществе.

Вопрос о диверсификации турецкой политики начинает подниматься все чаще, и турецкое общество озабочено поисками альтернативы. Попытки переориентировать внешнюю политику длились недолго. В 1980 году в стране происходит государственный переворот, и новая власть возвращается к прозападной линии. Вместе с тем антиамериканская революция в Иране и советское вторжение в Афганистан усиливают значение Турции на Ближнем Востоке. Несмотря на это, Турция начинает переживать острейший кризис идентичности.

Дело в том, что в 1987 году Турция подает заявку на полноправное членство в ЕЭС, однако вместо конструктивного обсуждения Европарламент принимает одиозную резолюцию под названием «Политическое решение армянской проблемы». А после этой резолюции обвиняет Турцию в неспособности решить существующие проблемы с Грецией, Кипром и даже курдами. Турецкая элита окончательно понимает, что диверсификация внешней политики неизбежна и Турции необходимо искать новых партнеров и союзников.

В 1991 году происходит распад СССР, и близкие Турции тюркские республики Центральной Азии и Азербайджан становятся независимыми государствами. Турция первой признает независимость всех республик Центральной Азии и начинает активно сотрудничать с новыми государствами.

Турцией движет желание восстановить гордость за свою культуру, историю и все те ценности, что долгие годы подвергались забвению. Разочарование отношением Запада объединило различные политические силы турецкого общества. Даже ветеран турецкой политики Кямран Инан, который подал заявку на членство в ЕЭС в 1987 году, предлагал Турции создать свой собственный альянс вместе с дружественными Турции государствами, а не рассматривать ЕЭС в качестве единственной альтернативы. Другой именитый политик Бюлент Эджевит также заявил, что Турция и новые государства Центральной Азии имеют глубокие корни и Турция должна формулировать свою внешнюю политику в соответствии с этими реалиями, а не покорно слушать то, что говорят в Европе.

Турция начала серию интенсивных дипломатических и культурных обменов с центральноазиатскими государствами, апеллируя прежде всего к общим этническим корням, истории и религии. Так, например Сулейман Демирель, неоднократно занимавший пост премьер-министра и президента, посещает все тюркские республики Центральной Азии и устанавливает дружеские отношения с местными элитами. Турецкий бизнес принес многомиллиардные инвестиции, модернизируя устаревшую советскую инфраструктуру. Продукция турецких издательств начинает появляться в Ташкенте, Алматы, Бишкеке и других крупных городах региона, что еще больше сближает тюркские народы Центральной Азии и Турцию.

Управление по делам религии – Дианет принимает самое активное участие в восстановлении мечетей, медресе и прочих объектов исламской инфраструктуры, а также помогает студентам из Центральной Азии получить религиозное образование в Турции. Кроме того, Дианет занимается изданием религиозной литературы на местных языках, в основном, специализируясь на пособиях для тех, кто только начал практиковать ислам, что очень важно в условиях почти векового господства безбожного советского режима.

Особенно активно турецкое общество реагировало на вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном. Поначалу Турция придерживалась строгого нейтралитета, однако кадры с мест боев и гибель местного населения не оставили турок равнодушными. Страну охватили демонстрации, основным требованием которых было незамедлительное вмешательство Турции в этот вооруженный конфликт. Президент Тургут Озал, который совершал рабочий визит в Центральную Азию, немедленно отреагировал и заявил о готовности отправить бригаду для того, чтобы остановить армянскую агрессию. Однако участие Турции в Нагорно-Карабахском конфликте не входило в планы России. Командующий вооруженными силами СНГ маршал Шапошников заявил, что введение турецких войск приведет к Третьей мировой войне, и Турция ограничилась введением эмбарго в отношении Армении.

Во второй половине 90-х отношения Азербайджана и Турции продолжают улучшаться. Несмотря на то, что наибольшего пика они достигают во время президентства Абульфаза Эльчибея, сменивший его Гейдар Алиев продолжает курс на сближение с Турцией. В 1997 году Турция и Азербайджан подписывают «Декларацию об углублении стратегического сотрудничества». В соответствии с этим соглашением Азербайджан предоставлял согласие на транспортировку азербайджанской нефти через территорию Турции. Позднее к этому проекту подключится Грузия, которая станет активной участницей азербайджано-турецких инициатив. В 2006 году вступает в строй нефтепровод Баку – Тбилиси – Джейхан, а с 2017 открывается железная дорога Баку – Тбилиси – Карс. Кроме того, Азербайджан и Турция постепенно приходят к формуле «одна нация – два государства», которая во многом задает вектор сотрудничеству двух стран.

Увеличение влияния Турции в Центральной Азии и на Кавказе было весьма положительно оценено в Европе и США. Дело в том, что после распада СССР многие опасались усиления влияния Ирана в регионе, и Турция с ее демократической формой правления и рыночной экономикой считалась лучшим примером для новых республик. Комиссар ЕЭС по внешним связям Франс Андриссен даже предлагал европейским странам предоставить этим республикам кредит для закупки товаров в Турции, чтобы еще больше привязать молодые государства к Турции и защитить их от влияния Ирана. Кроме того, некоторые европейские политики стали осознавать, что игнорирование интересов Турции – это грубейшая ошибка. Турция – это страна, которая является естественным мостом между Западом и Востоком, и такую страну всегда лучше иметь в друзьях, чем в противниках, а Евросоюз бы только выиграл, войди Турция в состав этого содружества.

Несмотря на то, что политику Турцию по отношению к Центральной Азии и Азербайджану зачастую называют прагматичной, такая оценка весьма далека от истины. Действительно, разворот Турции на Восток сопровождался подписанием многочисленных деловых контрактов и инвестициями, однако решающим был вовсе не бизнес. Для Турции «открытие» Центральной Азии и Азербайджана были важны для обретения чувства собственного достоинства. Долгий путь на Запад принес разочарование, и «возвращение на Восток» должно было продемонстрировать туркам, что они не одиноки в этом мире. У Турции есть десятки миллионов братьев от Анкары до Ташкента.

Вместе с тем этнические связи и общая история – факторы, столь превозносимые турецкими политиками и обществом, были не столь существенны для населения тюркских республик, которые еще не перестали быть советскими людьми. Призывы к тюркскому братству могли звучать весьма радикально для людей, воспитанных в атмосфере недоверия к Турции, да и всему иностранному в целом. Именно поэтому многие масштабные инициативы вроде Тюркского совета являются больше консультативными, чем реально интегрирующими тюркские страны организациями. Вместе с тем совершенно очевидно, что диверсификация турецкой внешней политики – это свершившийся факт и благодаря своему «развороту» на Восток Турция становится влиятельной мировой державой, со своим видением и своими собственными интересами.