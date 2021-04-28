КУЛЬТУРА
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В Лос-Анджелесе напавшим на турецкий ресторан армянам грозит 15 лет
В отношении подсудимых выдвинуто шесть обвинений. Прокурор просит дать им 10 лет тюрьмы за преступление на почве ненависти и 5 – за преступление в составе группы
В Лос-Анджелесе напавшим на турецкий ресторан армянам грозит 15 лет
В Лос-Анджелесе напавшим на турецкий ресторан армянам грозит 15 лет / Others
28 апреля 2021 г.

В американском городе Лос-Анджелесе, штат Калифорния, начался судебный процесс над двумя этническими армянами – гражданами США, участвовавшими 4 ноября 2020 года в нападении на один из турецких ресторанов. В отношении 23-летнего Уильяма Степаняна и 23-летнего Арутюна Гарри Чаликяна выдвинуты шесть обвинений.

Согласно судебному заключению, Степанян утром 4 ноября отправил со своего телефона сообщение о том, что планирует «охотиться на турок». В этот же день он встретился с Чаликяном. Один из подсудимых, участвовавших в нападении на ресторан, угрожал посетителям словами: «Мы пришли вас убить, мы убьем».

В результате нападения пострадали несколько человек. Ресторану нанесен ущерб в размере 20 тысяч долларов. Кроме того, заведение временно закрыли, что тоже привело к большим убыткам.

Прокурор требует приговорить подсудимых к 15 годам лишения свободы, из которых 10 за преступление на почве ненависти и 5 – за преступление в составе группы.

Нападение на ресторан Istanbul Cafe на Беверли-Хиллз произошло вечером 4 ноября 2020 года. В нем принимала участие группа из шести-восьми человек. На записях с камер видеонаблюдения видно, что возраст злоумышленников составляет около 20-30 лет. В ходе атаки преступники ломали мебель, технику и другие предметы.

Владелец и сотрудники ресторана утверждают, что нападавшие говорили на армянском языке, угрожали им убийством, а также использовали оскорбительные выражения в отношении турецкого и азербайджанского народов.

ИСТОЧНИК:AA
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