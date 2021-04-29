Китай впервые с конца 1950-х может сообщить о сокращении численности населения. Об этом свидетельствуют данные переписи населения КНР, проводящейся один раз в десять лет, на которые обращает внимание Reuters.

Агентство отмечает, что китайские власти должны были опубликовать результаты еще в начале апреля, однако этого до сих пор не произошло, поскольку министерства и партийные органы все еще обсуждают проблему.

Ранее демографы спрогнозировали, что население Китая к 2020 году составит 1,42 миллиарда человек, к 2027 году достигнет пика, а затем начнет снижаться. С учетом этих показателей строилась и экономическая политика КНР. При этом несколько месяцев назад в китайских государственных СМИ начали появляться тревожные сообщения о быстрых темпах снижения числа населения страны, несмотря на то, что политика «одна семья – один ребенок» была отменена еще в 2016 году.

Как подчеркивает Reuters, тенденцию можно объяснить социальными переменами в китайском обществе. Так, образованная молодежь сосредотачивается прежде всего на профессиональных успехах, считая, что дети могут стать барьером для самореализации. Кроме того, росту рождаемости препятствует стремление обеспечить все нужды детей.

Вместе с тем отмечается, что перепись проводилась в конце 2020 года, после того, как Пекин сообщил, что правительству удалось пресечь распространение пандемии COVID-19, начавшейся в Китае и перекинувшейся в другие страны. Однако, как подозревают многие, официальная статистика о летальных исходах в КНР была занижена.

В январе 2020 года уже сообщалось, что рождаемость в Китае упала до самой низкой отметки со времен установления власти Коммунистической партии 70 лет назад, несмотря на отмену правила «одна семья – один ребенок». По данным Русской службы Би-би-си, в 2019 году в стране родилось 14,65 миллиона детей, что на 580 тысяч меньше, чем в предыдущем году. Согласно Национальному агентству статистики, это самый низкий показатель с 1949 года.

При этом продолжительность жизни в Китае увеличилась, поэтому численность населения в 2019 году составила 1,4 миллиарда человек вместо 1,39 млрд в предыдущем году.

По мнению экспертов, ситуация представляет собой бомбу замедленного действия для демографии страны. В обозримом будущем может сложиться ситуация, когда работающему меньшинству придется содержать неработающее большинство.