ВОЙНА В УКРАИНЕ
Кремль против западных войск в Украине
Россия заявила, что иностранные военные контингенты не могут обеспечивать безопасность Украины и этот вопрос должен решаться только в переговорном формате
Кремль против западных войск в Украине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков / Reuters
5 сентября 2025 г.

Иностранные военные контингенты не могут обеспечивать безопасность Украины, поскольку такой вариант неприемлем для России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Могут ли обеспечивать и предоставлять гарантии безопасности Украины иностранные, особенно европейские и американские военные контингенты? Однозначно нет, не могут. Это не может быть гарантией безопасности Украины, которая устроила бы нашу страну», — сказал он.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что 26 стран готовы предоставить Украине гарантии безопасности после завершения конфликта. По его словам, они предполагают присутствие международных сил на земле, в море и в воздухе.

По словам Пескова, гарантии безопасности для Украины могут и должны обсуждаться.

«Возможны ли какие-то еще? Наверняка. Это все может и должно быть предметом переговоров», — подчеркнул представитель Кремля.

Читайте также

Он напомнил, что положения стамбульских договоренностей 2022 года уже содержали гарантии безопасности.

«Если внимательно ознакомиться с положениями тех договоренностей, которые были сверстаны в Стамбуле в 2022 году, то все гарантии безопасности там содержались, они там все обеспечивались», — отметил Песков.

В 2022 году Москва и Киев в Стамбуле обсуждали постоянный нейтралитет Украины в обмен на международные гарантии безопасности со стороны пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН: Великобритании, Китая, Франции, России и США.

Киев позже отверг эти предложения, заявив, что они фактически давали Москве право вето на любую внешнюю военную поддержку.

