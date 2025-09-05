Иностранные военные контингенты не могут обеспечивать безопасность Украины, поскольку такой вариант неприемлем для России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Могут ли обеспечивать и предоставлять гарантии безопасности Украины иностранные, особенно европейские и американские военные контингенты? Однозначно нет, не могут. Это не может быть гарантией безопасности Украины, которая устроила бы нашу страну», — сказал он.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что 26 стран готовы предоставить Украине гарантии безопасности после завершения конфликта. По его словам, они предполагают присутствие международных сил на земле, в море и в воздухе.

По словам Пескова, гарантии безопасности для Украины могут и должны обсуждаться.

«Возможны ли какие-то еще? Наверняка. Это все может и должно быть предметом переговоров», — подчеркнул представитель Кремля.