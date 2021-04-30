Царь Иван IV Грозный стал жертвой западной русофобской пропаганды еще в XVI веке, считает секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

«Не стоит забывать, что западная русофобия не вчера возникла. У нее очень долгая история. Нашу страну пытались очернить еще многие столетия назад», – заявил он в интервью «Аргументам и фактам», отвечая на вопрос журналиста о «цветных революциях» и Фонде Сороса.

В качестве примера Патрушев привел Ивана IV Васильевича. «Взять хотя бы Ивана Грозного, которого на Западе почему-то называют Ужасным. «Черная легенда» о нем как о жестоком тиране начала входить в оборот еще при жизни царя с подачи западных хронистов, желавших отвлечь внимание европейцев от того, что творилось в их странах», – сказал Патрушев.

По мнению секретаря Совбеза, европейским странам «не нравилось, что русский царь не признает их политическое и моральное лидерство».

«Даже в те далекие времена Москва внимательно смотрела на Запад и видела, что там творится. Резня по религиозным мотивам, инквизиция, охота на ведьм, чудовищное колониальное порабощение народов, да и другие деяния, о которых сейчас на Западе предпочитают не вспоминать», – добавил он.

Патрушев уверен, что здесь усматривается «явная аналогия с нынешними временами». «В США и Евросоюзе всеми доступными средствами подавляют инакомыслие и ограничивают в гражданских правах тех, кто не готов поддерживать так называемые западные ценности, но при этом главной угрозой свободе и терпимости продолжают изображать нашу страну», — подчеркнул бывший глава ФСБ.

«Вообще говоря, русофобские практики остаются одними и теми же что сегодня, что сотни лет назад», ­– заметил Николай Патрушев.

Как отмечаетThe Insider, Патрушев пытается представить Ивана IV российским лидером, противостоявшим враждебному Западу, но в действительности Запада как единой силы в то время не было и не могло быть. Россия воевала с речью Посполитой и Швецией, но при этом отношения с Англией были настолько близкими, что после смерти Ивана Васильевича дьяк Андрей Щелкалов объявил британским купцам об урезании их прав фразой «Английский царь умер». Но даже английский дипломат Джером Горсей, выполнявший тайные поручения королевы Елизаветы I, в своем сочинении о России сообщал о беспримерной жестокости царя.

Ранее посол России в Польше Сергей Андреев сообщил, что в Польше с 2014 года не прекращается «оголтелая русофобская кампания» в политическом и информационном пространстве.

Дипломат оценил состояние российско-польских отношений как «самое плохое за весь период после Второй мировой войны».

Андреев уверяет, что якобы Польша «целенаправленно ведет дело к свертыванию и разрушению отношений с РФ почти во всех областях».