ПОЛИТИКА
1 мин чтения
Как Путин рассказывал Трампу про выборы в США
Владимир Путин объяснил Дональду Трампу его поражение на выборах 2020 года «недемократическим» голосованием по почте
Как Путин рассказывал Трампу про выборы в США
Беседа Владимира Путина и Дональда Трампа / Reuters
16 августа 2025 г.

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News рассказал, что президент РФ Владимир Путин на их встрече назвал президентские выборы 2020 года сфальсифицированными. По словам Трампа, российский лидер объяснил ему поражение Джо Байдену несовершенством избирательной системы США. 

«Он сказал: «Ваши выборы были сфальсифицированы, поскольку у вас есть голосование по почте». Владимир Путин, умный парень, сказал, что не может быть честных выборов при голосовании по почте», — поделился Трамп. 

По его словам, Путин подчеркнул, что в мире нет стран, которые используют подобный метод, так как это «недемократическая процедура». 

Ранее Трамп неоднократно заявлял, что он выиграл выборы 2020 года, и требовал от республиканцев активнее добиваться изменения избирательной системы.  

При этом сам Трамп голосовал по почте на некоторых предыдущих выборах и призывал сторонников использовать этот метод в 2024 году. 

Форма голосования по почте широко применяется в Великобритании, Германии, Австрии, Канаде, Швейцарии и других странах.  

 

