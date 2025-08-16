Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News рассказал, что президент РФ Владимир Путин на их встрече назвал президентские выборы 2020 года сфальсифицированными. По словам Трампа, российский лидер объяснил ему поражение Джо Байдену несовершенством избирательной системы США.

«Он сказал: «Ваши выборы были сфальсифицированы, поскольку у вас есть голосование по почте». Владимир Путин, умный парень, сказал, что не может быть честных выборов при голосовании по почте», — поделился Трамп.

По его словам, Путин подчеркнул, что в мире нет стран, которые используют подобный метод, так как это «недемократическая процедура».

Ранее Трамп неоднократно заявлял, что он выиграл выборы 2020 года, и требовал от республиканцев активнее добиваться изменения избирательной системы.