Израильские беспилотники совершили налеты на южные районы Ливана. Об этом сообщило Национальное информационное агентство страны.
По данным агентства, дроны пролетели на малой высоте над районами Эль-Касимие и Эль-Дживара, а также над городом Сур и его окрестностями. В районе Мейс-эль-Джебель один из дронов сбросил звуковые бомбы. Пострадавших нет.
Ранее в тот же день израильская армия нанесла авиаудар по поселку Хиям. Один человек погиб, еще четверо были ранены.
Несмотря на перемирие, действующее с 27 ноября 2024 года, Израиль продолжает атаки на юг Ливана. Армия наносит удары почти каждый день.
С начала перемирия зафиксировано около 3 тыс. нарушений. Погибли не менее 213 человек. Ранены 508.
С момента вступления в силу соглашения о прекращении огня ливанская армия постепенно развертывала свои силы к югу от Литани, взяв под контроль большую часть районов занимаемых ранее «Хезболлой».
Израиль вывел большую часть своих войск из Ливана, однако продолжает оккупацию нескольких стратегических высот в соседней стране.
Резолюция 1701 Совета Безопасности ООН, принятая в 2006 году по итогам Второй ливанской войны, требует прекращения боевых действий, вывода израильской армии за пределы «Голубой линии», разоружения всех вооруженных формирований в Ливане, включая «Хезболлу», и размещения в южных районах страны армии Ливана и миротворческих сил ЮНИФИЛ.