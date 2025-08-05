Израильские беспилотники совершили налеты на южные районы Ливана. Об этом сообщило Национальное информационное агентство страны.

По данным агентства, дроны пролетели на малой высоте над районами Эль-Касимие и Эль-Дживара, а также над городом Сур и его окрестностями. В районе Мейс-эль-Джебель один из дронов сбросил звуковые бомбы. Пострадавших нет.

Ранее в тот же день израильская армия нанесла авиаудар по поселку Хиям. Один человек погиб, еще четверо были ранены.

Несмотря на перемирие, действующее с 27 ноября 2024 года, Израиль продолжает атаки на юг Ливана. Армия наносит удары почти каждый день.