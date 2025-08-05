ПОЛИТИКА
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Ливан под звуковыми бомбами
Израильские дроны вторглись в воздушное пространство Ливана и сбросили звуковые бомбы
Ливан под звуковыми бомбами
Тель-Авив продолжает атаки на Ливан / Reuters
5 августа 2025 г.

Израильские беспилотники совершили налеты на южные районы Ливана. Об этом сообщило Национальное информационное агентство страны.

По данным агентства, дроны пролетели на малой высоте над районами Эль-Касимие и Эль-Дживара, а также над городом Сур и его окрестностями. В районе Мейс-эль-Джебель один из дронов сбросил звуковые бомбы. Пострадавших нет.

Ранее в тот же день израильская армия нанесла авиаудар по поселку Хиям. Один человек погиб, еще четверо были ранены.

Несмотря на перемирие, действующее с 27 ноября 2024 года, Израиль продолжает атаки на юг Ливана. Армия наносит удары почти каждый день.

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С начала перемирия зафиксировано около 3 тыс. нарушений. Погибли не менее 213 человек. Ранены 508.

С момента вступления в силу соглашения о прекращении огня ливанская армия постепенно развертывала свои силы к югу от Литани, взяв под контроль большую часть районов занимаемых ранее «Хезболлой».

Израиль вывел большую часть своих войск из Ливана, однако продолжает оккупацию нескольких стратегических высот в соседней стране.

Резолюция 1701 Совета Безопасности ООН, принятая в 2006 году по итогам Второй ливанской войны, требует прекращения боевых действий, вывода израильской армии за пределы «Голубой линии», разоружения всех вооруженных формирований в Ливане, включая «Хезболлу», и размещения в южных районах страны армии Ливана и миротворческих сил ЮНИФИЛ.

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