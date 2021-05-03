Супруга главы Татарстана Рустама Минниханова Гульсина за прошлый год заработала ₽213 178 866,75, следует из ее декларации о доходах. Президент республики отчитался о ₽8,25 миллиона.

Столь высокий доход Гульсины Миннихановой обеспечен, в частности, средствами от продажи имущества. В прошлых декларациях у жены президента фигурировала полученная в порядке наследования квартира в ОАЭ, а также одно парковочное место. В нынешнем документе этого всего нет.

По официальным данным, в собственности у самого главы Татарстана нет никакой недвижимости. В его пользовании находится жилой дом площадью 263,2 кв. м и участок в 414,9 кв. м, которые принадлежат его жене.

Миннихановой также принадлежат три земельных участка площадью 1 776, 414,9 и 363 кв. м, гостевой дом в 110,7 кв. м, дом в 263,2 кв. м, а также 177-метровая квартира и машиноместо.

Годом ранее заработок президента Татарстана составлял ₽8,84 миллиона рублей. Его супруга задекларировала доход в размере ₽480,8 миллиона рублей, в 2018-м – ₽154,9 миллиона.