Действительно, в политике обоих глав государств сегодня можно найти общие черты – ставку на имидж сильных лидеров, апелляции к традиционным ценностям, геополитические амбиции, порождаемые историческим наследием двух стран. Но чтобы понять, насколько схожим является фундамент у этих внешне похожих фасадов, стоит повнимательнее приглядеться к биографиям двух лидеров.

Против течения

Вся биография Реджепа Тайипа Эрдогана позволяет охарактеризовать его понятием, введенным в оборот с подачи немецкого юриста и политического философа Карла Шмитта, – «политический солдат».

Собственно политическая часть его пути начинается в возрасте 22 лет со вступления в Партию Национального Спасения Неджметтина Эрбакана, человека, имеющего репутацию «отца политического ислама» в кемалистской, то есть секуляристской Турции. Вступая в 1976 году в происламскую партию в секулярной стране, Эрдоган изначально делает нонконформистский политический выбор. Но этот политический выбор, по-видимому, был обусловлен не менее нонконформистским жизненным выбором, сделанным им тремя годами ранее, когда он поступил в религиозный лицей имам-хатыбов. Ведь это произошло тогда, когда любой религиозный деятель воспринимался как потенциальный носитель угрозы секуляристским устоям, особенно в политике.

Первая проверка на прочность такого нонконформистского выбора произошла после военного переворота 1980 года, когда все партии были запрещены, а связь с ними стала чревата проблемами. Начальник Эрдогана в городском совете Стамбула, в котором он работал, приказывает ему сбрить характерные усы, свидетельствующие о его принадлежности к движению Эрбакана и увольняет за отказ сделать это.

Следующий военный переворот приносит с собой более серьезные испытания. К тому времени Эрдоган снова вступил в партию Эрбакана, воссозданную под названием Партии Благоденствия и в 1984 году возглавил ее отделение в Бейоглу, а затем в Стамбуле, где в 1994 году выиграл выборы и стал мэром этого города. Сама Партия Благоденствия победила на общенациональных выборах, а ее лидер Неджметтин Эрбакан в 1996 году возглавил правительство страны, но в 1997 году был вынужден уйти в отставку в результате военного переворота. Партия Эрдогана в очередной раз оказывается под запретом, а он сам под арестом – за публичную декламацию стихотворения Зии Гёкальпа со следующими словами: «Мечети – наши казармы, купола – наши шлемы, минареты – наши штыки и верные наши солдаты».

Выйдя из тюрьмы, спустя несколько лет Эрдоган вместе с рядом молодых однопартийцев создал новую Партию Справедливости и Развития, которая, будучи верной основным идеям их учителя Эрбакана, избрала более гибкий путь борьбы за их торжество. Уже через год после создания, в 2002 году, эта партия победит на общенациональных парламентских выборах, но в силу запрета на занятие руководящих должностей первое ее правительство возглавит Абдулла Гюль, будущий президент Турции от нее. И только через год, когда ей удастся отменить закон, запрещавший Эрдогану быть премьер-министром, он вступит в эту должность.

После этого Эрдоган выиграет несколько реальных, жестко конкурентных выборов, нейтрализует несколько заговоров военных, желавших отстранить его от власти, как и его предшественника, и нейтрализует открытый путч в 2016 году, организаторы которого планировали его расстрелять. После этого он заключит союз со своим бывшим антагонистом Девлетом Бахчели, а парламентский блок образуют их Партии Справедливости и Развития и Партии Националистического Действия. Он сформирует коалиционное правительство, которому противостоит реальная и сильная оппозиция, не только представленная в парламенте, но и выигравшая выборы мэра Стамбула в 2019 году.

По течению

Свою политическую карьеру Владимир Путин начал примерно тогда же, когда и Реджеп Тайип Эрдоган – в 70-е. И тоже вступив в партию, но не в опальную, как его турецкий коллега, а в безальтернативно правившую Коммунистическую Партию Советского Союза. А в 1976 году он стал сотрудником Комитета Государственной Безопасности СССР – спецслужбы, стоящей на страже коммунистического режима внутри страны и стремящейся реализовать его экспансию в остальном мире. Там, в 1985 году Путин оказывается в качестве представителя КГБ в Восточной Германии – Германской Демократической Республике, в которой он проработал до 1990 года.

Служба и присяга коммунистическому режиму не помешала Владимиру Путину по возвращению в страну оказаться в команде одного из видных борцов против этого режима и его могильщиков – Анатолия Собчака. Владимир Путин сегодня называет распад СССР «величайшей геополитической катастрофой двадцатого столетия», в частности, осуждая тех российских политиков, которые на рубеже 80-90-х годов прошлого века добивались независимости одной из его республик – РСФСР, будущей Российской Федерации. Однако сам Путин оказался именно в их рядах, а не в числе тех, кто пытался до конца спасти СССР, что и позволило ему оказаться в руководстве второго по значимости города постсоветской России.

Еще один излюбленный рефрен пропаганды времен правления Владимира Путина – его противопоставление «девяностым», ассоциируемым с развалом страны, обнищанием населения, присвоением ее богатств кучкой нуворишей и т.п. Но чем же в те годы занимался Владимир Путин? Автор этих строк, будучи в те годы совсем молодым человеком, может подтвердить, что тогда действительно существовала оппозиция власти, которая ассоциировалась с этой политикой. Была она и в Санкт-Петербурге, однако Владимир Путин не состоял в ее рядах, как Реджеп Эрдоган, который значительную часть своей политической карьеры состоял в рядах турецкой оппозиции. Вместо этого он с 1992 года был заместителем видного представителя власти тех времен – мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, а с 1994 года его первым заместителем.

После того как Анатолий Собчак в 1996 году проиграл выборы оппозиции (тогда это еще в России было возможно), Владимир Путин переместился на самый верх российской власти девяностых. В 1997 году он стал заместителем руководителя Администрации президента России, которым тогда был Борис Ельцин, в 1998 году был назначен им директором Федеральной Службы Безопасности (наследника КГБ), а в 1999 году – главой правительства страны и преемником Ельцина.

В отличие от Реджепа Тайипа Эрдогана, завоевывавшего руководящие должности на выборах в рядах оппозиционных партий, Владимир Путин назначался на такие должности власть предержащими, и только достигнув самой вершины своей аппаратной карьеры, стал выигрывать выборы, призванные их удержать. При этом конкурентность этих выборов в России, мягко говоря, вызывает большие вопросы.

Так, если Экрему Имамоглу в Турции в тяжелой борьбе удалось победить правящую партию на выборах мэра Стамбула, и сейчас он может стать главным конкурентом Эрдогана на президентских выборах, то Алексея Навального, получившего на выборах мэра Москвы в 2013 году 27,24% голосов, в 2018 году на выборы президента России просто не пустили, а что с ним стало происходить после этого, хорошо известно.

Два верующих консерватора?

Идеи, поднимаемые на щит Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом, и вправду могут показаться кому-то схожими. Поэтому для сравнения этих политиков важно оценить их соответствие декларируемым позициям.

Как видно по его биографии, Реджеп Тайип Эрдоган всю сознательную жизнь был приверженцем религиозно-консервативных идей, еще тогда, когда эти идеи в Турции были в опале, причем, не раз подвергался из-за этого лишениям. Владимир Путин, напротив, всю жизнь был при власти, вне зависимости от того, какой была идеология этой власти – коммунистической ли, как в 70-80-е, или либеральной, как в 90-е, наследию которых он сегодня пытается противопоставить свое правление.

Реджеп Тайип Эрдоган и воспитывался в религиозной мусульманской семье, и выбрал путь служения религии, поступив в лицей имам-хатыбов, и продолжил это служение в политике, присоединившись к Неджметтину Эрбакану.

Владимир Путин не просто начинал свою деятельность в атеистической Коммунистической партии. Можно было бы сказать, что как у советского человека у него в те годы не было особого выбора, однако еще в 2000 году, уже будучи президентом, он так ответил на прямой вопрос американского журналиста Ларри Кинга о том, верит ли он в Бога: «Я верю в человека. Я верю в его добрые помыслы. Я верю в то, что все мы пришли для того, чтобы творить добро. И если мы будем это делать и будем это делать вместе, то нас ждет успех и в отношениях между собой, в отношениях между нашими государствами. Но самое главное, что мы добьемся таким образом самого главного – мы добьемся комфорта в своем собственном сердце».

Православную религиозность Путин начинает демонстрировать уже позже, в весьма солидном возрасте. Однако и в части ее осознанности его сравнение с Эрдоганом явно будет не в пользу Путина. Турецкий президент регулярно участвует в коллективных молитвах в мечетях и нет оснований сомневаться в том, что он совершает ежедневную пятикратную молитву, обязательную для каждого мусульманина. Владимир Путин же и сейчас порой крестится вразрез с церковными правилами.

Эрдоган не раз публично читал Коран на арабском и постоянно использует в своих речах религиозные аргументы, в то время как на религиозное мышление Владимира Путина не указывает ничего, но зато ходит немало слухов о распространенности на верхних этажах российской власти оккультистских воззрений и о соответствующей подоплеке визитов Путина с Шойгу на Алтай и т. д.

Семейные ценности

Для лидера, демонстрирующего приверженность традиционным ценностям с религиозным уклоном, не менее показательна его семейная жизнь. Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин вступили в брак примерно в одно время — в 1978 году и в 1983 году соответственно. То, что Путин развелся в 2014 году, само по себе, конечно, не лишает его права быть консервативным лидером – хоть православие и смотрит на развод куда более строго, чем ислам, но таковой допускается и в нем. А вот то, что о личной жизни президента России после развода нет никакой официальной информации, неизбежно порождает множество кривотолков, включая целые расследования о его неформальных возлюбленных.

Не меньше вопросов вызывает засекреченность семьи президента России. Двое сыновей и двое дочерей Реджепа Тайипа Эрдогана известны всей Турции, как и жизнь, которую они ведут. Конспиративность же семейной жизни российского президента вызывает вопросы даже у приближенных к Кремлю журналистов и весьма нервную реакцию на них с его стороны. Так, в октябре 2020 года в беседе с журналистом Андреем Ваденко Путин крайне резко отреагировал на его удивление в связи с такой засекреченностью: «Зря вы хрюкаете...[...] и покашливать нечего. Вы же не живете моей жизнью, и вы не понимаете, что такое вопросы безопасности».

Отношение к опасности

Кажется, что при всей схожести положений двух лидеров именно разное отношение к безопасности объясняет многие различия в характере их правлений. Понятно, что любой политический игрок их уровня ходит по лезвию ножа, имеет множество серьезных врагов и является для них желанной целью. И многие действия турецкого президента, за которые его обвиняют в авторитарности, обусловлены борьбой за выживание – как собственное политическое, так и возглавляемой им страны, которую он ведет все эти годы. Вместе с тем Реджеп Тайип Эрдоган не боится открытой политической конкуренции, ведет жаркие дискуссии со своими оппонентами, создает коалиции с бывшими противниками и в целом чувствует себя в пространстве публичной политики как рыба в воде. И уж точно не прячет от страны и мира свою большую семью, не забывая, конечно, принимать все необходимые для их безопасности меры.

Причину этой разницы, видимо, может объяснить недавний ответ Реджепа Тайипа Эрдогана на явную угрозу со стороны представителя крупнейшей оппозиционной Народно-Республиканской Партии страны. Заместитель ее председателя Энгин Алтай недавно заявил, что из-за своей близости с религиозными кругами турецкий президент может повторить судьбу премьера Аднана Мендереса, отстраненного и казненного военными. «Кто-то сказал, что моя судьба может быть похожа на судьбу Мендереса. Мы не боимся смерти, в отличие от вас. Получается, что вы довольны судьбой Мендереса? Вы и были теми, кто в этом виновен. 15 июля [попытка переворота в 2016 году — В.С.] мы увидели это и похоронили тех, кто хотел повторить эту историю. Не говоря уже о том, что это и так моя судьба. Мы верим, что каждая душа вкусит смерть – все имеет свой конец. Если вы это не понимаете, то это ваша проблема. Но вы тоже вкусите смерть, знайте», – ответил Эрдоган.

Трудно себе представить как такую угрозу в адрес Путина от лидера одной из парламентских партий России, так и подобный ответ с его стороны. И это характерное отличие и политических систем двух стран, и лидеров, которые их возглавляют.