Самые богатые американцы стали богаче на $195 млрд за первые сто дней президентства избранного лидера США Джо Байдена, пишет Bloomberg.

По данным издания, сто богатейших людей увеличили свое состояние, несмотря на призывы платить больше налогов в период пандемии коронавируса. Отмечается, что рост благосостояния миллиардеров был вызван продолжающимся подъемом фондового рынка с момента приведения Байдена к президентской присяге 20 января, а также быстрым развертыванием программы вакцинации и пакетом государственных мер стимулирования на $1,9 трлн. Индексы S&P 500 и Dow Jones за это время выросли более чем на 10%.

«Мы наблюдали этот парадокс после финансового краха 2008 года с количественным смягчением, которое в основном принесло пользу людям с активами, значительно повысив их стоимость», – пояснил этот феномен профессор социологии в Лондонской школе экономики Майк Сэвидж.

Сотня лидеров рейтинга самых богатых американцев с момента победы Байдена на выборах в ноябре 2020 года до его инаугурации увеличили свое совокупное состояние на $267 млрд и в общем за каденцию Дональда Трампа и начало президентства Байдена сумели «заработать» $462 млрд. Совокупное состояние 100 самых богатых американцев достигло $2,9 трлн, что больше, чем совокупное состояние 50% населения США, которое оценивается в $2,5 трлн.

Драйверами роста стали технологические компании, такие как Amazon, Facebook и Google Alphabet, чему способствовала возросшая активность людей в интернете во время пандемии COVID-19, отмечает Bloomberg.

В 2020 году Bloomberg подсчитал, что за время президентства Дональда Трампа совокупное состояние американских миллиардеров увеличилось на $1 трлн, притом что их количество осталось практически неизменным: 168 человек в начале срока и 166 в конце. Оценка их состояния с ноября 2016 года по ноябрь 2020 года увеличилась с $1,8 трлн до более чем $2,8 трлн. Основная часть богатства досталась еще меньшей прослойке людей – богатейшим из богатых. В совокупности 50 самых состоятельных американцев нарастили свой капитал при Трампе на $835 млрд. Например, самый богатый человек в США и мире Джефф Безос, основатель Amazon, за период президентства Трампа заработал около $121 млрд.