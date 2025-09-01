Китай, Россия и Иран совместно осудили попытку Великобритании, Франции и Германии (Е3) восстановить санкции ООН против Тегерана, назвав ее юридически необоснованной и политически разрушительной, сообщила иранская сторона.

В письме к генсеку ООН Антониу Гутерришу и председателю Совета Безопасности министры иностранных дел трех стран заявили, что инициатива государств Е3 по активации «снэпбэка» (механизм, позволяющий быстро восстановить санкции Совета Безопасности ООН, встроенный в ядерное соглашение с Ираном) в рамках резолюции 2231 недействительна, так как США первыми нарушили ядерную сделку (JCPOA) в 2018 году, а Европа поддержала санкции вместо выполнения своих обязательств.

«Заявление министров иностранных дел Франции, Германии и Великобритании не может рассматриваться как уведомление, поданное государством — участником JCPOA в соответствии с пунктом 11 резолюции СБ ООН 2231», — говорится в письме, в котором утверждается, что этот шаг «не имеет юридической силы».

Они подчеркнули, что сторона, не выполняющая обязательства, теряет права по договору, ссылаясь на принцип Международного суда. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи на платформе X назвал позицию «решительной», обвинив Е3 в злоупотреблении полномочиями Совбеза и подрыве доверия к международным соглашениям.

Арагчи заявил, что действия США и Европы нарушили последовательность событий: «США первыми нарушили ядерное соглашение и резолюцию 2231, а Европа предпочла следовать незаконным санкциям».