На финальный матч Лиги чемпионов (ЛЧ) УЕФА, который состоится в Стамбуле, смогут попасть 25 тысяч зрителей, пишет The Times. Министр по делам спорта и молодежи Мехмет Мухаррем Касапоглу подтвердил, что на игру смогут попасть местные и иностранные болельщики.

Сообщается, что футбольным фанатам, которые приедут в Турцию, могут понадобиться документы о вакцинации и отрицательный результат теста на COVID-19. По данным источника, на них выделено четыре тысячи билетов.

Финал Лиги чемпионов УЕФА состоится 29 мая на стадионе Atatürk Olimpiyat в Стамбуле. Его вместимость – 76 092 человек.

Первый финалист турнира – английский «Манчестер Сити», который обыграл французский «Пари Сен-Жермен» в двух полуфинальных матчах (2:1, 2:0).

Второй участник финала стал известен 5 мая – это лондонский «Челси», оставивший за бортом мадридский «Реал» (1:1, 2:0).

Для «Манчестера Сити» это будет первый в его истории финал ЛЧ. Клуб, принадлежащий члену правящей семьи эмирата Абу-Даби (ОАЭ) шейху Мансуру бин Зайду аль-Нахайяну, пришел к успеху под руководством именитого тренера Пепа Гвардиолы, до этого работавшего в «Барселоне» и «Баварии» Мюнхен.

«Челси», хозяином которого является российский миллиардер Роман Абрамович, выходил в финал самого престижного кубка уже два раза, а в 2012 году завоевал чемпионство, обыграв мюнхенскую «Баварию» в серии пенальти (4:5).

Действующим победителем Лиги чемпионов является «Бавария», которая в финале прошлого розыгрыша турнира обыграла «ПСЖ» со счетом 1:0.