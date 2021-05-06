Военные инструкторы из России, сражающиеся на стороне правительственной армии в Центральноафриканской Республике, обвиняются в грабеже, изнасилованиях и убийствах, следует из расследования Международного французского радио (RFI), которое ссылается на рассказы местных жителей и документы рабочей группы ООН по вопросу об использовании наемников.

Во внутренних отчетах представителей ООН, с которыми ознакомилось RFI, упомянуты 26 внесудебных казней, 5 изнасилований, а также 27 случаев произвольных арестов и лишения свободы, совершенных армией ЦАР совместно с российскими наемниками (или только одними россиянами) в период с 1 января по середину апреля 2021 года.

Один из примеров – в декабре 2020 года армия ЦАР вместе с российскими инструкторами отбила у повстанцев город Бамбари. Они ворвались в мечеть, где прятались как вооруженные лица, так и мирные жители, в том числе женщины и дети. Очевидец этих событий утверждает, что россияне, войдя в здание, начали «стрелять во все стороны», а затем без суда казнили троих молодых людей.

Кроме того, после захвата Бамбари в городе начались массовые произвольные аресты. Все задержанные, по словам их родственников, пропали без вести.

В тот же месяц российские наемники обстреляли грузовик, который не остановился у блокпоста на дороге, ведущей в столицу страны город Банги. В результате, говорится в материалах ООН, погибли трое гражданских лиц, 15 получили ранения.

Свидетель, находившийся в машине и получивший четыре огнестрельных ранения, заявил, что грузовик не остановился вовремя из-за технической неисправности.

Специалисты ООН также задокументировали несколько случаев сексуального насилия, к которым могут быть причастны россияне. 20-летняя жительница ЦАР рассказала RFI, что несколько говоривших по-русски мужчин 15 февраля обманом усадили ее в машину и увезли в неизвестное место, где подвергали издевательствам всю ночь.

«Они мучили меня, как животное. Я не понимаю. Я такой же человек, как они, – заявила женщина. – Я думала, русские здесь для того, чтобы помочь нам».

Кроме того, местные жители обвиняют россиян в грабежах и поджогах домов. «Они даже убивают свиней. Они не покупают еду. Когда им хочется поесть, они убивают животных, которых держат люди», – заявил RFI один из очевидцев.

А в городе Бенцамбе, где родился экс-президент страны и один из лидеров антиправительственных повстанцев Франсуа Бозизе, были сожжены 120 строений, включая семейный дом бывшего главы государства. «Русские сожгли все дома», – сказал житель Бенцамбе.

Как отмечает RFI, расследование и сбор доказательств затрудняют чрезвычайное положение в республике и связанный с ним запрет на передвижение по стране. Помимо этого, в ЦАР невозможно критиковать действия россиян, не рискуя автоматически превратиться в противника правительства или даже сообщника повстанцев.

31 марта рабочая группа ООН впервые официально «выразила беспокойство» в связи с широким использованием властями ЦАР частных военных компаний. В пресс-релизе группы упоминаются три связанные с РФ организации: ЧВК «Вагнер», за которой стоит близкий к высшему руководству РФ бизнесмен Евгений Пригожин; компания Sewa Security Services, считающаяся филиалом ЧВК «Вагнер» в республике; Lobaye Invest SARLU – формально это горнодобывающая компания, основанная в ЦАР в 2017 году.

В общей сложности в гражданской войне между официальным правительством ЦАР и группировками повстанцев, которая идет в стране с 2012 года, участвуют от 800 до 2000 российских наемников, утверждают источники RFI. Посольство РФ в стране признает, что в ЦАР находятся 535 российских инструкторов, которые, по словам дипломатов, не принимают прямого участия в боевых действиях, за исключением случаев, когда на них нападают.

Перечисленные в расследовании российские организации отказались от комментариев. В свою очередь посольство России в ЦАР назвало выводы рабочей группы ООН «спекуляцией» и призвало ее «сосредоточиться на расследовании преступлений, совершенных наемниками вооруженных формирований».

В дипмиссии также заявили, что «российские инструкторы – не наемники», поскольку прибыли в ЦАР по официальному запросу властей страны и после уведомления Совета безопасности ООН.