Родилась Сафие Али 2 февраля 1894 года в обеспеченной и знатной семье. Ее отец Али Кырат Паша служил помощником при двух падишахах Османской империи – султане Абдул-Азизе и султане Абдул-Хамиде II, мать же Эмине Хасене Ханым была дочерью шейхульхарема Хаджи Эмина Паши, который 17 лет был шейхульисламом Мекки и учредил 5 действующих по сей день фондов.

Шейхульхарем (осм. Şeyhülharem) – это титул, присваиваемый в османские времена выдающимся ученым, преподающим в Мечети аль-Харам в Мекке или в Мечети ан-Набави в Медине, а также людям, ответственным за служащих, которые там работают, и тем, кто взял на себя управление Меккой и Мединой.

Сафие Али рано потеряла отца, потому ей его заменил упомянутый дедушка по матери Хаджи Эмин Паша, в особняке у которого в районе Валидечешме она и провела свое детство.

Сафие получила отличное образование, так что к 16 годам свободно владела семью языками. В 1916 году она оканчивает Американский колледж в Стамбуле и решает учиться на врача. Однако незадолго до этого в Османской империи было вынесено решение о запрете на получение медицинского образования женщинами.

Потому, несмотря на шедшую в то время Первую Мировую Войну и сложное финансовое положение ее семьи, девушка отправилась на обучение в Германию. При поддержке министра образования Османского девлета того времени Ахмета Шюкрю Бея Сафие получает государственную стипендию, затем довольно быстро осваивает немецкий язык и поступает на медицинский факультет Вюрцбургского университета в Баварии.

Не сказать, чтобы студенческие годы Сафие Али были легкими. Напротив, они пришлись на последние три года войны, по причине которой она не могла поддерживать связь со своей семьей в родном Стамбуле, оккупированном в те годы странами Антанты, от чего очень страдала. Более того, Сафие Али катастрофически не хватало средств на существование, из-за чего в свободное время приходилось подрабатывать ассистентом врача, но, несмотря на это, она стремилась закончить свое образование на отлично.

Сохранилась запись тех дней в ее дневнике: «Хлеб, который я достаю из мусора и ем по вечерам, совсем не отягощает мою душу, но мне тяжело от того, что я нахожусь здесь в то время, когда в моей стране есть медицинский факультет. Что бы ни случилось, я вернусь в свою страну, став врачом!»

Решимость, целеустремленность и твердость ее характера проявлялись и в преодолении других сложностей. К примеру, оказалось проблемой то, что Сафие была выпускницей Американского колледжа, то есть колледжа страны, ставшего врагом Германии в конце войны, за что министерство образования Баварии чинило ей препятствия. Более того, она была единственной турчанкой на курсе, что тоже не прибавляло ей шансов на снисходительность преподавателей.

Но несмотря на все эти преграды, на выпускном экзамене в 1921 году Сафие Али показывает лучший результат на курсе и получает степень кандидата медицинских наук! Она защищает диссертацию на тему «Внутреннее кровотечение при пахименингите у младенцев» и получает диплом.

В том же году Сафие, как и планировала, возвращается домой дипломированным врачом, но уже через шесть недель она возвращается в Германию для окончания обучения, а именно по специализации гинекологии и педиатрии. Именно в свой второй приезд она выходит замуж за Фердинанда Крекелера, студенческого друга, который помогал ей в самые сложные для нее времена. Для брака с Сафие он принимает ислам, берет себе имя Ферди Али, а через пару лет бросает университетскую карьеру и переезжает вместе с ней в Турцию.

В 1923 году супруги приехали в совсем другую страну, вместо Османской империи здесь была установлена Турецкая Республика. Уже будучи в Стамбуле, Ферди и Сафие вместе открывают клинику в районе Чаалоглу, недалеко от мечети Айя Софья. Первое время работе мешает предвзятое отношение. С одной стороны, богатые женщины не доверяют ей как врачу потому, что она женщина, а с другой – бедные женщины хотят платить ей меньше.

Но Сафие, боровшаяся за равную оплату мужчинам и женщинам, заявляет, что не будет брать вообще никакой платы с больных, у которых возникают финансовые трудности. Эта практика быстро делает Сафие Али знаменитой. Теперь и состоятельные женщины видят, что она хороший специалист, тем более что ей они могут рассказать о таких проблемах, о которых стеснялись поведать врачам-мужчинам. Доходит даже до того, что у женских врачей-мужчин значительно сокращается количество клиенток.

Кроме врачебной практики, Сафие Али становится первой женщиной-преподавателем медицины в Американском колледже Стамбула. Она также становится лечащим врачом в немецком и американском посольствах.

Расцвет ее карьеры наступает с учреждением Молочного центра, а затем и Женского центра Красного полумесяца. Здесь она совершенно бесплатно работает с детьми, которые были рано отлучены от груди или имели недоедание. Целью центра было научить матерей самым современным и здоровым способам ухода за детьми, а также поддержать женщин в плане образования и получения финансовой помощи.

Далеко не все складывалось для нее гладко. Многие врачи недолюбливали Сафие за некоторые прогрессивные особенности ее практики. Из-за этого она даже была вынуждена уйти из Молочного Центра и Красного Полумесяца. В том числе на это влияло и то, что она была в тот период единственной женщиной-врачом в Стамбуле.

Так, в Лондоне, на одном из трех международных медицинских конгрессов, в которых Сафие Али принимала участие, в ответ на упреки в отсутствии женщин-врачей в Турции она заявила: «Я не представляю здесь женщин-врачей Турции настоящего времени, я представляю женщин-врачей, которые будут воспитаны и обучены в ближайшем будущем».

Сафие была членом первой в Турции женской организации, пыталась предотвратить вовлечение молодых девушек в проституцию, занималась просветительской деятельностью среди девушек и матерей. Но и к этой ее деятельности у республиканских властей возникали вопросы.

Особенно после того, как ее уход из упомянутых организаций спровоцировал первые в Турецкой Республике женские акции протеста. Тогда власти обвинили Сафие Али в организации беспорядков, но она заявила, что ушла по собственной воле и не хочет возвращаться на свою должность.

Все эти события и постоянное напряжение приводят к тому, что в 1928 году у нее обнаруживают рак, и Сафие едет в Германию на лечение. Курс лечения затягивается, и она так и остается там до Второй мировой войны. Сафие Али продолжает практику в Германии, помогает больным, но болезнь дает рецидив.

Самое большое ее желание на тот момент быть похороненной на родной земле, к сожалению, не исполняется, и она оканчивает свой земной путь в Германии, в городе Дортмунд. Последними ее словами были: «Женщин я оставляю аманатом вам [доверяю на ваше попечение]».

На похоронах на центральном кладбище Дортмунда 9 июля 1952 г. проф. Доктор Леманн скажет о Сафие Али: «Сердце Сафие было бриллиантом. Она была человека невероятной энергии, удивительно человечной. В наших сердцах, полных восхищения, она продолжит жить как великий ангел, готовый всегда прийти на помощь».

Она оставила нам в наследие свой пример служения прогрессивным идеям, свои научные исследования. Ее именем был назван центр семейного здоровья в Стамбуле.

А недавно совместными усилиями главного консула Турции в Эссене Шенера Джебеджи и руководителя Платформы Объединения Турецких общин Дортмунда Эмре Гюлеча было установлено утерянное ранее местоположение могилы Сафие. Более того, в день рождения Сафие Али на сайте поисковика Google был размещен дудл, посвященный этой выдающейся женщине, которая прошла свой нелегкий путь, выбранный еще в школьном возрасте.