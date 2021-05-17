Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал женщин, готовых родить, но не имеющих возможность самостоятельно воспитать ребенка, вместо аборта отдать его Русской православной церкви (РПЦ). Об этом он заявил в обращении к участникам X Общецерковного съезда по социальному служению, прошедшего в Москве.

Предстоятель пообещал, что РПЦ сделает все, чтобы поставить детей на ноги, при этом никто не будет препятствовать встречам матери и ребенка.

«Если женщина хочет сохранить свое дитя, в церкви ей обязательно помогут <...>. Если вы не можете воспитать ребенка, но вы его родили или готовы родить, не убивайте ребенка, родите и отдайте нам, Церкви, и мы сделаем все, чтобы воспитать и поднять на ноги ваше дитя. И никогда не будем препятствовать тому, чтобы вы как мать могли навещать, чувствовать единство со своим ребенком. Наоборот – будем делать все для того, чтобы укреплялась ваша семья, пусть и неполная, но имеющая ценность и пред Богом, и в отношении ко всему нашему Отечеству», – сказал патриарх.

На данный момент РПЦ реализует больше 4500 проектов и инициатив в целом ряде учреждений, сообщили в пресс-службе Синодального отдела. Среди них 77 приютов для беременных женщин и матерей с детьми. Кроме того, при Церкви действуют 350 сестричеств милосердия, 400 проектов помощи людям с ограниченными возможностями здоровья, 90 приютов для бездомных и больше 200 центров помощи наркозависимым.

Ранее заместитель министр здравоохранения Олег Салагай сообщил, что за пять лет число абортов в России сократилось почти на треть. Всего в 2020 году процедуру совершили около 450 тысяч раз.

По словам чиновника, в прошлом году примерно половина таких операций прошла не по медицинским показаниям, а по желанию женщины – и это «очень много». Замминистра отметил, что снизить число абортов удалось с помощью различной планомерной работы по данному направлению, в том числе доабортного консультирования пациенток.