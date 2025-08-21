ВОЙНА В УКРАИНЕ
2 мин чтения
Россия потеряла 13% нефтепереработки из-за ударов ВСУ
Августовские атаки украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам привели к потере 13% мощностей в России
Украинские дроны вывели из строя НПЗ и поезда в России / Reuters
21 августа 2025 г.

В ночь на 21 августа российские регионы подверглись новой атаке украинских беспилотников. В Ростовской области системы ПВО отразили удары в Каменске, Донецке и Новошахтинске, а также в нескольких районах региона, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. 

«В Новошахтинске на одном из промышленных предприятий произошло возгорание. Предварительно, никто из людей не пострадал», – написал он в своем телеграм-канале. 

По данным Astra, целью атаки стал Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод. Его годовая мощность составляет 5,6 млн тонн нефти, что соответствует 1,7% российских производственных мощностей (328 млн тонн). Завод впервые подвергся налету дронов в июне 2022 года, а нынешний удар стал пятым за время войны в Украине. Кроме того, это уже восьмой нефтяной завод, атакованный с начала августа. 

До этого дроны ударили по Новокуйбышевскому и Рязанскому НПЗ (2 августа), Афипскому (7 августа), Саратовскому и Ухтинскому (10 августа), Волгоградскому (13, 14 и 19 августа) и Сызранскому (15 августа). По подсчетам в августе Россия потеряла 13% мощностей нефтепереработки. 

Под удар дронов в ночь на 21 августа попала и Воронежская область. Жители села Журавка слышали не менее пяти взрывов в небе, после которых на земле вспыхнул пожар, пишет Shot. 

«По предварительной информации, пострадавших нет. В результате падения БПЛА поврежден объект энергетики. Без электричества остаются несколько сел, задержан ряд пассажирских поездов», – сообщил губернатор региона Александр Гусев. 

Читайте также

По информации РЖД, в районе станции Журавка и Райновская на участке Россошь—Сохрановка была повреждена контактная сеть. В движении оказались заблокированы 19 поездов, соединяющих российские города с южными курортами. Максимальная задержка составила четыре часа. 

Согласно сводке Минобороны России, всего за ночь над территорией страны сбито 49 украинских беспилотников. Больше всего — 21 дрон— над Ростовской областью, 7 — над Воронежской, 5 — над Белгородской, по 3 — над Брянской и Калужской, 2 — над Орловской и по одному — над Курской и Тульской областями.  

Также 4 дрона были уничтожены над оккупированным Крымом и 2 над акваторией Черного моря. 

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон. 

 

 

