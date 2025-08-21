В ночь на 21 августа российские регионы подверглись новой атаке украинских беспилотников. В Ростовской области системы ПВО отразили удары в Каменске, Донецке и Новошахтинске, а также в нескольких районах региона, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

«В Новошахтинске на одном из промышленных предприятий произошло возгорание. Предварительно, никто из людей не пострадал», – написал он в своем телеграм-канале.

По данным Astra, целью атаки стал Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод. Его годовая мощность составляет 5,6 млн тонн нефти, что соответствует 1,7% российских производственных мощностей (328 млн тонн). Завод впервые подвергся налету дронов в июне 2022 года, а нынешний удар стал пятым за время войны в Украине. Кроме того, это уже восьмой нефтяной завод, атакованный с начала августа.

До этого дроны ударили по Новокуйбышевскому и Рязанскому НПЗ (2 августа), Афипскому (7 августа), Саратовскому и Ухтинскому (10 августа), Волгоградскому (13, 14 и 19 августа) и Сызранскому (15 августа). По подсчетам в августе Россия потеряла 13% мощностей нефтепереработки.

Под удар дронов в ночь на 21 августа попала и Воронежская область. Жители села Журавка слышали не менее пяти взрывов в небе, после которых на земле вспыхнул пожар, пишет Shot.

«По предварительной информации, пострадавших нет. В результате падения БПЛА поврежден объект энергетики. Без электричества остаются несколько сел, задержан ряд пассажирских поездов», – сообщил губернатор региона Александр Гусев.