Реальные доходы россиян упали до уровня 2009 года. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на расчеты Института стран с развивающейся экономикой Банка Финляндии.

Причиной такого падения стал «удар коронавирусного кризиса на и без того стагнирующую экономику».

«Хотя общий объем производства в России в прошлом году снизился не так сильно, как во многих других странах, уровень жизни ухудшился сильнее, что способствовало падению рейтингов одобрения президента Владимира Путина», – пишет издание.

Доходы семей снизились почти на 5% в первом квартале этого года по сравнению с четвертым кварталом 2019 года. Эксперты ожидают волну банкротств в ближайшее время. Они также отмечают, что благодаря выплатам от государства, в стране не произошел всплеск бедности. Однако большая часть вспомогательных выплат была единовременной, поэтому ожидается, что их экономическое воздействие будет кратковременным, отмечается в исследовании.

Ранее Росстат опубликовал данные, согласно которым реальные располагаемые доходы россиян упали на 3,6% в первом квартале 2021 года. Реальные доходы населения непрерывно сокращались с 2014 по 2017 год.

Ранее сообщалось, что минимальная зарплата в McDonald's США превысила доходы большинства россиян. Самый низкооплачиваемый работник McDonald's при полной загрузке получает 1760 долларов в месяц (около 130 тысяч рублей). Его минимальная зарплата превысит месячный доход 97,3% населения России. Согласно данным Росстата, на первый квартал этого года только 2,7% россиян официально получали в месяц больше 100 тысяч рублей.