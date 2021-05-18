В пятницу и субботу, 14 и 15 мая, несколько казанских школ эвакуировали после сообщений о заложенных бомбах, но приехавшие на места спасатели и силовики не обнаружили взрывных устройств. Такие сообщения участились после трагедии, произошедшей в казанской гимназии №175. Там 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу, жертвами которой стали девять человек – семеро детей и двое педагогов.

В больницах оказались 23 человека, большинство из которых дети. Часть пострадавших госпитализировали в Москву, остальные продолжают лечение в Казани. Самого стрелка арестовали на два месяца. Он признал вину в убийстве. Эта трагедия не первая в своем роде. После похожего инцидента в Керчи в октябре 2018 года было решено пересмотреть и ужесточить нормы безопасности в школах. Почти через годразработали специальный ГОСТ на организацию охраны школ.

В тот же период Правительство РФ приняло постановление об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов и территорий Минпросвещения. По нему каждое учебное заведение получало так называемую категорию опасности.

Как правило, школы причислялись к третьей категории. Она подразумевает обязательную установку камер, сигнализации, тревожной кнопки, металлоискателей и поста охраны. Кроме того, эта категория включает наличие обученных охранников – сотрудников ЧОП или Росгвардии.

«Несколько ведомств собираются в комиссию и каждый дает рекомендации по своему направлению, оценивает обеспеченность необходимой защиты. После этого в акте обследования эти рекомендации отражаются, также отражаются в паспорте безопасности, и там указывается срок устранения для приведения в соответствие с рекомендациями», – рассказал зампрокурора Вахитовского района Казани Нияз Мотыгулин.

«В случае когда [здание] охраняется вахтовым методом – вахтер, сторож, наемный работник – в паспортах безопасности, как правило (паспорта безопасности всех учебных заведений я не видел), отражается, что, в соответствии с пунктом 25 подпунктом «б» постановления Правительства РФ №1006, подлежит нанять частное охранное предприятие, вневедомственную охрану Росгвардию или иную военизированную, - добавил чиновник. - Дается на это, как правило, два финансовых года, чтобы можно было заложить в бюджет».

Как известно со слов директора казанской гимназии №175 Амины Валеевой, в учреждении в момент трагедии не было специально обученного охранника. На нем решили сэкономить в марте прошлого года – с переходом на дистанционное обучение.

Функции охранника тогда и в новом учебном году на себя взяла вахтерша. Именно она нажала на тревожную кнопку после того, как Галявиев в нее выстрелил. Но ни она, ни новые меры безопасности не помогли избежать трагедии и гибели детей. Некоторые комментаторы склоняются ко мнению, что наличие профессионального охранника в школе смогло бы изменить ситуацию.

Дело в том, что на сегодня нет единой системы финансирования охраны в школах Казани. Муниципалитет, которому принадлежит большая часть общеобразовательных учреждений, не выделяет дополнительные деньги на оплату услуг ЧОП или вневедомственной охраны. За бюджетный счет устанавливаются заборы, металлоискатели, турникеты, тревожные кнопки, но не нанимаются специально обученные охранники.

«Родителей заставляют сдавать деньги на охрану. Родители сдают, некоторые из них возмущаются, а потом приходит прокуратура и наказывает директора. Стандартная схема по Казани. Причем в некоторых школах это обязательная плата родителей. Иначе директора не могут позволить создать пост охраны. Большинство родителей платят. Находятся те немногие, кто жалуется на это, после чего приходит прокуратура. Это стандартная схема», – сообщил директор казанской школы «СОлНЦЕ» Павел Шмаков.

В ноябре 2018 года Шмаков обращался к премьер-министру Татарстана Алексею Песошину с просьбой выделить деньги «на реальную профессиональную защиту школьников». Шмаков просил Песошина «принять срочные меры для решения чрезвычайно важного вопроса – повышения уровня безопасности детей в школах, выделить необходимые средства».

Тогда на его обращение ответил первый заместитель исполкома Казани Рустем Гафаров. Он сообщил, что в бюджете города нет денег на дневную охрану учреждений образования. По словам чиновника, «на внедрение дневной охраны в учреждениях образования Казани в соответствии с произведенными расчетами требуется дополнительно 229,8 млн рублей в год».

«Я обращался и в другие структуры, в Москву, но получал отказы. В нашей школе, например, не то что ЧОПа, в школе нет даже дневной ставки вахтера. У нас школу охраняет гардеробщица. И так во многих школах тоже. Я много раз просил хотя бы если не ЧОП, хотя бы дневную ставку вахтера выделить, который будет обучен, но все бесполезно. У нас тревожная кнопка есть, конечно, над которой сидит пожилая женщина. Она, конечно же, хорошая женщина, кнопочку нажмет, может быть. В школе не то, что ЧОП или полицейского у входа, простую вахтершу нет денег нанять. Мы вынуждены полулегальным путем считать, что гардеробщица, ее место там», – прокомментировал ситуацию Павел Шмаков.

Мы проанализировали финансовые отчеты нескольких казанских школ за пять лет. Так, во всех из них расходы на охрану заложены во внебюджетных поступлениях и часто отражаются как пожертвования родителей. Например, в той же гимназии №175 в 2015 году, судя по публичному отчету, на охрану потратили 175 тысяч рублей. За 2016 и 2017 годы информации в отчете нет, но бывшие учащиеся гимназии подтвердили, что деньги сдавали и у входа сидел охранник.

В 2018 году в отчете отражены 55 тысяч рублей, потраченные на охрану. А в 2019 году сумма возросла до 296 тысяч за год. В 2020 году, когда, по словам директора, от ЧОПа пришлось отказаться, администрация заплатила за охрану гимназии 104 тысячи рублей.

В соседней школе №174 расходы на охрану за 2017-2020 годы, судя по отчетам, составили чуть больше 842 тысяч рублей. В школе №144, расположенной в том же районе, с 2016 по 2020 год родители собрали около полутора миллионов. В среднем – 300 тысяч в год.

Чуть больше полумиллиона за последние два года заплатили охране в школе №167 Советского района Казани. Информации о расходах на охрану за более ранний период в публичных отчетах нет.

К примеру, в доступных документах популярного в Казани физико-математического лицея №131 также нет информации о расходах на охрану в 2015-2018 годах. Однако тут за 2019 и 2020 годы плата за охрану составила 700 тысяч рублей. В гимназии №18 сборы за два года составили 720 тысяч рублей.

Во многих школах города расходы на охрану не отражены отдельной строкой. Так и в казанской гимназии №7. При этом здесь 13 мая 2019 года 17-летний ученик взял в заложники своих одноклассников. При себе у него был нож и пневматической пистолет. Тогда обошлось без жертв – молодой человек отпустил заложников.

«В некоторых школах родители побогаче и могут вносить не обязательные, а добровольные взносы на охрану – только те, кто может. Если родители побогаче, значит денег на охрану, ЧОП хватит. Сейчас это примерно 50-60 тысяч рублей в месяц. Когда я два года назад требовал предоставить финансирование таких расходов, это стоило где-то 40-45 тысяч рублей в месяц», – сказал Павел Шмаков, объясняя разные суммы трат на охрану в казанских школах.

Юрист Эльза Нисанбекова уточнила, что по закону «Об образовании», в школах и детских садах в России запрещено брать плату за оказание образовательных услуг, за учебники, охрану, ремонт школы и оборудование.

«Согласно ст. 34 ФЗ «Об образовании», среди прочего у обучающихся есть право на охрану жизни и здоровья. Реализовываться это право должно за счет образовательного учреждения. Однако родители могут добровольно сдавать деньги в качестве пожертвования, в случае если они хотят к примеру усилить охрану», – сказала юрист.

В минувшие выходные стало известно, что в школе №174, где будут доучиваться в этом учебном году школьники из гимназии №175, усилили охрану, в том числе и за счет сотрудников Росгвардии. Как рассказала журналистам замдиректора школы Резеда Харисова, и здесь деньги на усиление охраны нашли все в тех же внебюджетных поступлениях. Речь, вероятнее всего, о пожертвованиях родителей.

После трагедии в Казани президент России Владимир Путин поручил правительству выработать единые требования к обеспечению их безопасности и антитеррористической защищенности.

«Я поручаю правительству уже в самое ближайшее время внедрить единый подход, вот это очень важно, – единый подход к обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности образовательных организаций», – цитирует слова Путина «Интерфакс».

То же было и после трагедии в Керчи, когда повсеместно в обиход вошли металлоискатели, тревожные кнопки, подключенные к Росгвардии. Сейчас чиновники снова предлагают ужесточить законы об обороте оружия, некоторые комментаторы поднимают проблемы оказания психологической помощи школьникам, другие рассматривают влияние различных групп или сект. Тем не менее, открытым остается вопрос финансирования охраны – безопасность детей в кошельках родителей?