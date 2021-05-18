В этой главе автор намеренно упускает множество деталей, о которых он упоминает в других своих книгах, и фокусируется только на самом главном. Данная глава показывает события в Восточной Анатолии, однако не однобоко, как это делают многие армянские пропагандисты, превратившие трагедию в самопиар, а в контексте противостояния различных националистических проектов и мировых держав друг с другом.

Профессор Маккарти начинает с освещения событий 1914 года и при необходимости возвращается назад в более ранний период, помогая читателю увидеть эти события несколько по-другому, вводя в повествование множество различных и, можно сказать, неудобных участников, о которых армянские пропагандисты предпочитают умалчивать.

Армяно-мусульманский конфликт

Османы вели сразу две войны в Восточной Анатолии: внешнюю войну с Российской империей и внутреннюю, или гражданскую, войну с армянскими мятежниками. Таким образом, в одно и то же время Османы противостояли русским на Кавказском фронте, а также были вынуждены подавлять боевиков в своем тылу. С самого начала внутренняя война на востоке превратилась в междоусобную войну, которую вели все народы, населявшие Анатолию.

Армянские радикалы воевали против мусульман, соответственно, каждый должен был принять чью-либо сторону для того, чтобы выжить.

Катастрофа восстаний 1890-х годов, по-видимому, научила армянских националистов тому, что такие диверсии не будут иметь желаемого результата без внешней помощи. Последнее крупное восстание армянских радикалов в городе Адана в 1909 году не получило серьезного распространения. Еще в конце девятнадцатого века армянские националисты старались вовлечь европейские державы в конфликт с Османской империей, по образцу того, как это произошло в Болгарии.

Предполагалось, что европейцы из сочувствия к армянам заставят Османов разрешить создание армянского государства. Однако этого не произошло. Ни Россия, ни Великобритания не вторглись в Османское государство. Более того, Великобритания в то время все еще была заинтересована в сохранении (власти) Османов.

В связи с тем, что такая тактика не дала должного результата, армянские революционеры решают ее изменить. Вместо открытого восстания против Османского государства они используют первое десятилетие двадцатого века для того, чтобы укрепить свою революционную инфраструктуру, наладить контрабанду оружия и осуществлять планирование будущих террористических акций.

Открытие фронтов Первой мировой войны предоставило новые возможности, которыми армянские революционеры не могли не воспользоваться. Можно было предвидеть, что Россия попытается вторгнуться на восток, а Великобритания вообще считалась врагом Османов. Обе империи были бы рады поддержать любое восстание, которое подорвало бы Османскую мощь.

Несмотря на то, что Россия, запланировав завоевание Восточной Анатолии, не была готова создать отдельное армянское государство или даже предоставить какую-либо автономию местным или же российским армянам, для армянских революционеров русское правление было предпочтительнее Османского. Таким образом, стороны в будущей войне были заранее определены: русские и армянские националисты против Османского государства и местных мусульман.

Армянское восстание на востоке фактически началось до того, как русские и Османы обменялись выстрелами. В конце лета 1914 года, перед самым объявлением войны, из заранее приготовленных тайных укрытий начинают поступать оружие и экипировка. В одном из таких тайников была даже обнаружена форма российской армии.

К моменту начала войны армянские банды действовали по всему востоку и довольно быстро стали серьезной военной угрозой. Османская армия и большая часть сельских полицейских (жандармов) были отправлены на Кавказский фронт, и у них было недостаточно сил, чтобы противостоять восстанию, поэтому армяне начинают предпринимать попытки захватить такие города, как Урфа, Муш, Зейтун и Кара-Хисар-и-Чарки.

Таким образом значительная часть восстания армянских радикалов приняла форму классических партизанских операций в тылу Османской империи. Конкретными целями бунтовщиков были линии связи и дороги, а также военкоматы, посты жандармерии и другие правительственные учреждения. Османы были вынуждены отвести с фронта целые дивизии для борьбы с бунтовщиками. Города и горные редуты были возвращены лишь при помощи армии.

То есть, с точки зрения захвата и удержания захваченных городов, восстание поначалу не увенчалось успехом. Однако это был успех в «ослаблении» Османских сил и приготовлении почвы для будущего российского вторжения. Лучшим примером такого рода является террористическая акция армян по взятию города Ван.

Ван был главным городом Юго-Восточной Анатолии, и в этом городе проживало большое количество армян, которые прятали оружие в весьма значительных объемах. Из-за войны в городе присутствовало лишь небольшое количество правоохранителей. В апреле 1915 года восставшие проникли в город и начали атаковать полицию, а уже в начале мая османские войска были вынуждены оставить город.

Правительство направило армейские части на подавление мятежа, но бунтовщики смогли продержаться целый месяц. Это позволило русской армии, возглавляемой армянскими частями из российской Армении, двинуться на юг и соединиться с мятежными армянами. Таким образом, Ван удерживался до тех пор, пока его не взяли русские. Через месяц после российского вторжения Османы смогли контратаковать и вернуть город, но затем в результате новой атаки русских войск город снова был сдан.

События в Ване были весьма типичными для разворачивания гражданской войны на всем востоке (Анатолии). В самом начале восстания армянские банды нападали на мусульманские села, большинство из которых были населены курдами, и вырезали их жителей.

Например, после захвата Вана армянами, в самом городе и окрестных селах осталось очень мало мусульман. Убивали всех, кому не удавалось спастись. В качестве реакции курды убивали всех попадающих им в руки армян. Армянское восстание очень быстро превратилось в истребительную войну, в которой не щадили ни женщин, ни детей. В такой войне каждый был вынужден принять чью-то сторону. Альтернативой было бы умереть, не имея даже возможности защитить себя.

Возможно, самая большая смертность в Восточной Анатолии пришлась на долю различных беженцев. Беженцы-мусульмане, покидавшие Ван и все территории, занятые русской армии, не имели ни еды, ни крыши над головой, а на дорогах на них нападали армянские банды. Когда Османы контратаковали, настала очередь страдать армянскому населению.

Затем во время второго российского вторжения мусульманам, вернувшимся в свои дома, снова пришлось их покинуть. В конце войны армяне были вынуждены навсегда покинуть Анатолию. Если бы они выиграли войну, то изгнанниками непременно стали бы мусульмане. Вместе с тем беженцы с обеих сторон больше страдали и умирали от голода, холеры, тифа, чем от пуль.

На протяжении всей войны и армяне, и мусульмане могли оказаться депортированными или изгнанными из своих домов, однако мусульманская сторона понесла большие человеческие жертвы. После армянского восстания на востоке и успешного взятия Вана правительство Османской империи приказало переселить анатолийских армян в Сирию.

Считалось, что армяне, проживающие во многих провинциях Анатолии, могут представлять реальную или потенциальную угрозу для жизни местного населения и функционирования правительства. По этой причине они должны быть перемещены на юг, подальше от вторжения русских войск и их союзников. В ходе последовавших за этим решением форсированных маршей были нападения членов трайбов на переселяемых армян, за что Османское правительство строго наказывало в плоть до смертных приговоров.

Более двух сотен тысяч депортированных армян благополучно прибыли в Великую Сирию. Сами армяне насильно депортировали мусульман, как турок, так и курдов. По всей Восточной Анатолии более миллиона мусульман были изгнаны из своих домов армянскими националистами и русскими солдатами.

Армяно-мусульманская гражданская война продолжилась и после окончания Первой мировой войны. Как указывалось выше, русская революция положила конец российской оккупации Восточной Анатолии. С падением царской России идея армянских националистов о контроле над Восточной Анатолией на короткое время ушла на задний план. Армянские надежды возродились уже после поражения Османов в Первой мировой войне.

В 1918 году стало казаться, что и русское господство над российской Арменией ушло навсегда, и Османы потерпели поражение. Страны Антанты весьма сочувствовали армянским националистическим стремлениям к созданию собственного государства. В Эривани (Ереван) возникла Армянская республика.

Это государство заявило свои права и оккупировало часть Восточной Анатолии. И снова армянские беженцы вернулись, а мусульмане были вынуждены покинуть свои дома.

Последним эпизодом (этой борьбы) станет восстание турецких националистов и окончательное возвращение востока Анатолии в состав Турции, но этому посвящены другие главы данной книги.