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Центробанк РФ увидел признаки «пузырей» на рынке потребительских кредитов
Долговая нагрузка россиян находится на исторически высоком уровне, признают представители регулятора
Центробанк РФ увидел признаки «пузырей» на рынке потребительских кредитов
Фото: ТАСС / Others
18 мая 2021 г.

Центробанк фиксирует стремительный рост долгов российских граждан, и в отдельных секторах можно говорить о возникновении так называемых пузырей. Об этом заявила первый зампред Банка России Ксения Юдаева во время выступления в Госдуме.

««В прошлом году у нас не упал ни один вид кредитования, что, в принципе, хорошее достижение, но в этом году мы уже видим достаточно быстрый рост долговой нагрузки физических лиц, кое-где даже уже можно говорить о «пузырях», – сказала Юдаева.

Она отметила, что долговая нагрузка жителей страны сейчас находится на самом высоком в истории уровне.

В конце марта глава департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавета Данилова сообщила, что к 1 января этого года уровень долговой нагрузки россиян составил 11,7%. Средний уровень выплат граждан по необеспеченным кредитам составил 9,8% от суммарных доходов, по ипотеке – 1,9%. Рост долгов ускорился во второй половине прошлого года. По мнению Даниловой, это связано с пандемией и сокращением процентных ставок.

7 мая эксперты компании Frank RG сообщили, что в апреле россияне получили розничные кредиты на сумму 1,3 трлн рублей, что является максимальным значением за всю историю рынка. Специалисты предупредили тогда, что текущая ситуация может говорить о начале «кредитного бума» в России.

Регулятор рассчитывает на принятие в России ряда законопроектов. В частности, Центробанк готовит законодательную инициативу, чтобы ограничить кредитование физлиц по плавающим ставкам. Документ предлагает запретить выдавать гражданам кредиты по плавающим ставкам на сроки до года и свыше 20 лет, а также кредитные карты с нефиксированным процентом.

Ранее в марте президент России Владимир Путин поручил ЦБ и правительству до 15 июля этого года разработать меры по снижению рисков для заемщиков от роста плавающих ставок по кредитам. При этом 3 марта регулятор опубликовал доклад, где рассмотрел шесть вариантов регулирования подобных ссуд, включая их полный запрет.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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