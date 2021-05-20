ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Убитый израильский солдат хвастался в соцсетях изнасилованием палестинки
21-летний сержант израильской армии Омер Табиб в ответ на обвинения в употреблении наркотиков в 2019 году сказал, что изнасиловал палестинскую девушку. Он был убит на прошлой неделе в ходе операции на границе сектора Газа
Убитый израильский солдат хвастался в соцсетях изнасилованием палестинки
Фото: Reuters / Reuters
20 мая 2021 г.

Израильский солдат Омер Табиб, ставший первой жертвой Армии Израиля (ЦАХАЛ) в ходе эскалации конфликта в секторе Газа, ранее написал в Twitter, что изнасиловал палестинскую девушку.

11 мая власти Израиля обвинили ХАМАС в атаке, в результате которой был убит 21-летний Табиб и тяжело ранен еще один солдат. Другой офицер получил ранения средней степени тяжести. Военное крыло ХАМАС ранее заявило, что оно обстреляло ракетами израильский военный джип напротив северной части Газы, и опубликовало видеозапись операции.

Пользователи социальных сетей нашли аккаунт Табиба в Twitter - @OmriBenLulu. В сообщении, датированном 8 августа 2019 года, он признался, что выкурил сигарету после того, как изнасиловал палестинку.

Твит Омера Табиба стал ответом на публикацию пропалестинского аккаунта @soloman9876, в котором он и другие солдаты ЦАХАЛа обвинялись в употреблении наркотиков и в том, что они – «убийцы детей».

Эскалация конфликта между Израилем и палестинцами была спровоцирована решением суда о выселению арабских семей из их домов в районе Шейх–Джаррах в Восточном Иерусалиме и насилием в отношении верующих в священной мечети Аль-Акса.

13 мая Омер Табиб был похоронен в своем родном городе Эльяким на севере Израиля, который в основном населен евреями йеменского происхождения. Сотни местных жителей и военнослужащих ЦАХАЛ приняли участие в церемонии погребения сержанта, которому оставалось несколько недель до дембеля.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us