Израильский солдат Омер Табиб, ставший первой жертвой Армии Израиля (ЦАХАЛ) в ходе эскалации конфликта в секторе Газа, ранее написал в Twitter, что изнасиловал палестинскую девушку.

11 мая власти Израиля обвинили ХАМАС в атаке, в результате которой был убит 21-летний Табиб и тяжело ранен еще один солдат. Другой офицер получил ранения средней степени тяжести. Военное крыло ХАМАС ранее заявило, что оно обстреляло ракетами израильский военный джип напротив северной части Газы, и опубликовало видеозапись операции.

Пользователи социальных сетей нашли аккаунт Табиба в Twitter - @OmriBenLulu. В сообщении, датированном 8 августа 2019 года, он признался, что выкурил сигарету после того, как изнасиловал палестинку.

Твит Омера Табиба стал ответом на публикацию пропалестинского аккаунта @soloman9876, в котором он и другие солдаты ЦАХАЛа обвинялись в употреблении наркотиков и в том, что они – «убийцы детей».

Эскалация конфликта между Израилем и палестинцами была спровоцирована решением суда о выселению арабских семей из их домов в районе Шейх–Джаррах в Восточном Иерусалиме и насилием в отношении верующих в священной мечети Аль-Акса.

13 мая Омер Табиб был похоронен в своем родном городе Эльяким на севере Израиля, который в основном населен евреями йеменского происхождения. Сотни местных жителей и военнослужащих ЦАХАЛ приняли участие в церемонии погребения сержанта, которому оставалось несколько недель до дембеля.