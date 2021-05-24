До конца XXI века температура в странах Центральной Азии может повыситься на семь градусов. О неминуемых климатических изменениях предупредил первый заместитель директора Института стратегических и межрегиональных исследований Узбекистана Акрамжон Неъматов, выступивший на форуме «Валдай» в Казани.

Потепление климата приведет к быстрому таянию ледников, наполняющих местные водоемы. В результате две крупнейшие реки региона – Амударья и Сырдарья могут обмелеть на 15% уже к 2030 году.

«В крупных реках Амударья и Сырдарья водные ресурсы могут сократиться от 10% до 15%. Мы сейчас сталкиваемся с потеплением климата. Температура уже повысилась на один градус за 30 лет», – отметил эксперт.

По некоторым прогнозам, температура до конца века может повыситься еще на семь градусов. «Это будет иметь катастрофические последствия для региона», – предупредил Неъматов.

Ранее заместитель министра экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Серик Салауатулы отметил, что за обменом общей воды в Сырдарье следит специальная комиссия из представителей четырех государств, которая проводит встречи два раза в год. По его словам, от дефицита воды в реке страдают не только страны Центральной Азии, но и многие соседние государства.

Салауатулы подчеркнул, что объем воды в Сырдарье напрямую зависит и от водохранилища «Токтагул» в Кыргызстане. Так, в 2018-2019 годах на него было выделено 18 млрд кубометров воды, а в этом году – только 8,7 млрд.