После окончания Второй Карабахской войны одной из центральных и насущных проблем стало разминирование зон боевых действий. Она касается не только семи освобожденных Азербайджаном районов, три из которых удалось вернуть без единого выстрела (Агдам, Лачин, Кельбаджар), и взятых азербайджанской армией городов Гадрут, Шуша и остальных территорий внутри бывшего «НКАО», но и земель, которые де-факто еще не контролируются Баку и где размещены до 2000 российских миротворцев.

Разминированием территорий вне фактического административного контроля Баку занимаются российские специалисты. На момент написания материала, согласно Минобороны России, с момента ввода МС РФ от мин очищено порядка 2059 гектаров территорий, 627,3 км дорог, 1721 здание. Всего найдено 25 603 взрывоопасных предмета.

Россия справляется со своей миссией, но ждет поддержки от международного сообщества. В частности, Москва обращалась в ООН с просьбой поучаствовать в разминировании. Но, как заявил 17 апреля глава минобороны РФ Серей Шойгу, пока никакого отклика на запрос не последовало.

Разминированием остальных территорий занимается специально созданное под это дело Агентство по разминированию Азербайджана (ANAMA). Определенную помощь ему оказывают российские и турецкие специалисты, но львиная доля работ легла на плечи азербайджанских военных. Со своей стороны ООН предоставила около миллиона долларов.

На сегодняшний день, по оценкам ANAMA, удалось расчистить территорию площадью в 2028 га – это меньше одного процента всех освобожденных территорий. За это время обнаружено и обезврежено 3 574 мины и 7 943 неразорвавшихся снаряда.

Очистка территорий от боезарядов доказывает, что процесс окончательного решения карабахской проблемы идет полным ходом. Азербайджан очищает свои территории, где собирается разместить выселенные оттуда более 700 тысяч беженцев, построить для них дома и новые объекты инфраструктуры, как, например, аэропорт в Физули.

При этом Баку не возражает против того, чтобы на остальных территориях работали российские миротворцы. Ведь при восстановлении полного контроля над Ханкенди, Ходжалы, Агдере и Ходжавендом куда удобнее осваивать очищенную от мин территорию, чем заминированную. Хотя ясно, что одним разминированием частей территорий, где размешены МС РФ, дело не ограничивается, но об этом чуть позже.

Сейчас наиболее актуальная проблема, которая беспокоит азербайджанскую сторону, – отсутствие карты минирования. Ереван в упор отвергает требование Баку предоставить эти карты. Из-за этого в деоккупированных землях периодически гибнут мирные жители и военные.

Вот свежий пример. 27 апреля трое мирных жителей подорвались на мине на подконтрольной Баку части Карабаха. Двое граждан Азербайджана получили ранения и были доставлены в больницу, а один погиб на месте. Еще ранее 6 апреля во время поисковых работ пропавших без вести на войне 27 сентября – 9 ноября 2020 года два азербайджанских военных подорвались на противопехотной мине в районе Суговушана.

Всего с 9-10 ноября на освобожденных Азербайджаном территориях на минах подорвались уже 50 человек. Такую статистику приводит заместитель совета правления Азербайджанского агентства по разминированию (ANAMA) Самир Поладов.

Аргументация Еревана состоит в том, что якобы Баку не выступал с предложениями о сотрудничестве в вопросах разминирования. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян. Это попытка ответить на законное требование в логике «сам дурак». Ибо власти Азербайджана уже который раз доводили до Армении просьбу (требование) предоставить соответствующие карты. 5 апреля об этом еще раз напомнил помощник азербайджанского президента Ильхама Алиева.

«Мы обращаемся в международные организации. Это препятствует возвращению азербайджанцев на свои земли, также мешает правительству Азербайджана осуществлять восстановительные процессы. Мы поднимаем этот вопрос и на двусторонних встречах», – сказал он.

У Армении ни с моральной, ни с политической точки зрения нет ни возможностей, ни желания делиться с Азербайджаном картами. Во-первых, потому что Ереван – проигравшая сторона. Поддержка «победителю» или «агрессору», как там называют ВС Азербайджана, означает признание своей капитуляции. Во-вторых, даже если премьер Армении Никол Пашинян и готов был бы на сотрудничество, из-за внутриполитического давления на него, тем более перед выборами 20 июня, он не стал бы рисковать. Ведь оппозиция и так «вешает всех собак» на него.

А передача карт – пас в сторону Алиева, который может лишить шансов на победу на выборах правящую партию «Мой шаг» и поставить под сомнение достижения «бархатной революции».

В-последних, слишком уж много взаимных претензий сейчас между Баку и Ереваном. В частности, Армения требует от Азербайджана отдать «военнопленных». С этой целью проводятся провокации, запутывающие в спор Россию. Недавно, когда борт Минобороны РФ вылетел в Баку, армянские СМИ пустили слухи о том, что генерал-лейтенант Рустам Мурадов должен вернуться с армянскими «пленными».

Мурадов обвинил Ереван в провокации и объяснил, что это был обычный рабочий визит. В Азербайджане удерживаемых армян считают диверсантами и террористами, потому что они начали предпринимать вылазки и атаки уже после трехстороннего заявления Алиева, Путина и Пашиняна о прекращении войны.

Со своей стороны, у Азербайджана тоже много претензий, от которых армянские политики не знают куда спрятаться. Самая мягкая из них – компенсация за причинение ущерба почве из-за закопанных мин, самая тяжелая – полное разоружение и упразднение своей псевдоадминистрации в Нагорном Карабахе.

На очистку всех территорий от мин уйдут минимум десять лет, если учесть, что Азербайджану за полгода удалось разминировать меньше 1 процента деоккупированных земель. Процесс усугубляется и тем, что в процессе очистительных работ обнаруживаются запрещенные международными соглашениями снаряды, такие как ОТРК «Искандер М».

Баку все еще ждет разъяснений от Москвы по поводу того, как эти ракеты оказались в распоряжении армянской армии и были применены против ВС Азербайджана. В конечном счете, претензии либо забудутся, либо будут «полюбовно» решены, а территории со временем будут разминированы и обжиты.

Но одна проблема все еще висит Дамокловым мечом над Карабахом. Что будет с территориями, где нет еще административного контроля Баку? Когда Азербайджан установит там свою власть? Насколько долго там будут пребывать российские миротворцы? И не приведет ли их присутствие к дальнейшей консервации конфликта, угрожающей новыми вспышками насилия?