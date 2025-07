Первые системы центральной городской канализации возникли задолго до нашей эры в Египте и других древних цивилизациях. Древнеримская Cloaca Maxima, построенная в VII–VI в. до н. э. при пятом царе Луции Тарквинии Приске, используется и поныне – правда, лишь в качестве городской ливневки.

Потом, увы, наши предки погрузились на полтора тысячелетия в дикость и антисанитарию, но понемногу вернулись на путь бытовой культуры. Сегодня сложно представить, что еще пару веков назад в европейских городах нечистоты выбрасывались прямо из окон на улицу, а под каждым домом в имперском Санкт-Петербурге была своя выгребная яма.

Но как и все блага цивилизации, в России они появлялись с задержкой и распространялись медленнее, чем на Западе. Великие ученые и покорители космоса пользовались теми же деревянными сортирами, что и простые крестьяне. Да и сегодня в условной Самаре можно засмотреться на красивую новостройку и поскользнуться в луже замерзших испражнений, вылитых жителями покосившегося барака по соседству.

Пятые с конца

В 2016 году Международная организация WaterAid в докладе Overflowing cities The State of the World’s Toilets провела исследование доступности безопасных частных туалетов для городского населения в странах мира. Россия в нем заняла почетное пятое место с конца, между Индонезией и Бангладешем. Выяснилось, что 23% российских горожан, то есть почти четверть, испытывает трудности с тем, чтобы справить свои естественные нужды. Свыше миллиона из них и вовсе открыто испражняются на улице.

Справедливости сказать, такие страны, как Индия, Китай и Нигерия, оказались в еще более плачевном положении, а в Республике Конго и Бразилии решили проблему более эффективно.

Четверть без туалета

Разумеется, этот рейтинг не дает полной картины. Он учитывал только городское население, и при этом были поставлены определенные условия. Туалет должен быть приватным, оборудованным и безопасным. То есть под критерии не подходили ни деревянные сортиры во дворе, ни санузлы в общежитиях и коммунальных квартирах.

Но свои исследования проводили и отечественные статистические органы. Впервые это было сделано в ходе переписи населения 2002 года. Тогда выяснилось, что лишь 71% домохозяйств страны имеет доступ к канализации. Правда, потом решили, что эта формулировка не вполне корректна и в 2010 году спрашивали отдельно про канализацию и отдельно – про наличие туалета в доме.

Теперь оказалось, что в городах 86% домов были оборудованы канализацией, а на селе таковых оказалось 32%. Если объединить квартиру в высотке и частный жилой дом общим термином «домохозяйство», то в 73% из них туалет был внутри, в 23% – во дворе или на улице. Еще 4% опрошенных просто не заполнили эту графу.

Стоит отметить, что бывший руководитель Росстата Александр Суринов, комментируя эти цифры, подчеркивал, что такая разница обусловлена скорее изменением формулировок вопросов, нежели массовым строительством соответствующей инфраструктуры. Хотя, разумеется, отток сельского населения в города продолжается, и какую-то роль этот процесс тоже сыграл.

Правда, Росстат, в отличие от WaterAid, причислил к людям, имеющим полноценный доступ к туалету, и тех, кто живет в общежитиях и коммуналках.

Туалет как образ жизни

Последнее на данный момент исследование 2018 года лишь немного уточнило картину. Согласно полученным данным, у 66,5% россиян, проживающих в сельской местности, нет подключения к центральной канализации. Из них 48,1% пользуются выгребными ямами, а у 18,4% нет вообще никакой канализации. В городах таких нашлось лишь 9%, у остальных есть хоть какие-то удобства.

Но за счет более внимательного подхода удалось сделать социально-туалетный срез российской действительности.

Выяснилось, что наиболее цивилизованно в России живут молодые бездетные семьи. 82,3% из них имеют доступ к туалетам с центральной канализацией. Чуть хуже ситуация у одиночек и неполных семей, примерно такая же – у пенсионеров.

Самой неблагополучной категорией населения стали, как это обычно и случается, многодетные семьи. Лишь половина из них имеет доступ к центральной канализации, а 11,2% вообще не пользуется туалетом, пусть даже и уличным.

И эта, в принципе, деликатная тема дает вполне релевантную картину российского общества. Молодые бездетные семьи – это пары, которые либо снимают квартиру, либо взяли ее в ипотеку или получили от родителей. В любом случае они чаще всего живут в городах, интенсивно работают и не стремятся размножаться.

То же самое касается одиночек и пенсионеров. Первые мобильны и также чаще всего селятся в городах, вторые, даже живя в селах, успевают за жизнь организовать себе комфортный быт.

На социальном дне находится, по меньшей мере, половина многодетных семей. «Туалетный» срез демонстрирует, с одной стороны, их нищету, с другой – зачастую низкий уровень бытовой культуры. Многодетность в России по-прежнему маргинальна, несмотря на усилия властей в данном направлении.

Разумеется, со временем инфраструктура развивается, а вместе с ней растет и уровень бытовой культуры населения. Но из-за масштабов страны и консервативного менталитета происходит это не так быстро, как хотелось бы.