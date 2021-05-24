В Индии тысячам людей, которые заразились «черной плесенью» на фоне коронавируса, врачи были вынуждены удалить оба или один глаз. Такой процедуре были подвергнуты около 60%, то есть большинство всех зараженных мукормикозом. Об этом сообщает Daily Star.

Так, у пациента по имени Анила Ванкхеда после выписки из больницы, где он лечился от COVID-19, появилась головная боль и опух правый глаз. Его семья водила его к нескольким врачам, пока один из них не диагностировал у мужчины мукормикоз. Медик отметил, что единственный вариант лечения – это операция по удалению пазух и правого глаза.

«Если мы не удалим все содержимое вместе со всеми тканями, нервами и веком, инфекция может проникнуть в мозг. На этом этапе мы уже не сможем спасти их [пациентов] жизни», – рассказал врач Акшай Наир.

На начальной стадии болезнь проявляется в насморке, легком онемении щек, опухших глазах или головной боли, поэтому зараженные часто откладывают визит к врачу.

Ранее сообщалось, что в Нью-Дели резко выросло число больных мукормикозом. В городе им больны около 200 человек. «Ранее за год сообщалось о 30-50 таких случаях, теперь число выросло довольно сильно», – объяснил Джайн.

Вспышку мукормикоза у переживших коронавирус впервые зафиксировали 9 мая врачи индийского штата Гуджарата. Журналисты сообщали, что в стране уже заразились более 100 человек. Двумя днями ранее стало известно о 40 зафиксированных случаях черной плесени: восемь пациентов из их числа потеряли зрение.

Мукормикоз – редкая инфекция, вызываемая влиянием мукорной плесени, которая обычно встречается в почве, растениях, навозе, а также гниющих фруктах и овощах. Инфекция влияет на пазухи, мозг и легкие, может грозить жизни больных сахарным диабетом или людей с иммунодефицитом, таких как пациенты с онкологией или люди с ВИЧ/СПИДом.